Президент Португалії розпустив парламент і призначив вибори на 5 червня

Президент Португалії Анібал Каваку СІЛВА розпустив Збори республіки (парламент) і призначив дострокові вибори на 5 червня.

Глава держави оголосив про своє рішення після засідання Державної ради, повідомляє ICTV .

Під час звернення до нації Президент обгрунтував свій крок тим, що в ході попередніх консультацій "усі партії виступили за розпуск Зборів республіки і призначення парламентських виборів".

"Вибори пройдуть у критичний момент для життя нації", - сказав Президент Португалії.

Він підкреслив, що країна "одночасно стикається з політичною кризою, економічною кризою і соціальною кризою", а також зіткнулася і з "безпрецедентною" фінансовою кризою.