В Японії загроза радіації не дозволяє поховати близько тисячі тіл людей

Загроза радіації не дозволяє владі Японії зібрати й поховати близько тисячі тіл людей, загиблих під час землетрусу й цунамі 11 березня в районі АЕС "Фукусіма-1".

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство «Кіодо», за даними джерела в поліції, «після смерті людей їхні тіла були піддані сильному впливу радіації». Інформацію частково підтверджують експерти, які зафіксували наявність підвищеного рівня радіації в тілі загиблого в селищі Окума, яке розташоване за п`ять кілометрів від аварійної АЕС "Фукусіма-1".

Зараз місцева влада вирішує, що робити із зараженими радіацією тілами загиблих. Є побоювання, що співробітники поліції, лікарі й родичі, які приходять на пізнання в моргах, можуть піддатися радіоактивному зараженню.