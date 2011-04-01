Наслідки для України від створення ЗВТ будуть головною темою візиту Путіна до Києва

Головною темою візиту глави російського уряду Володимира ПУТІНА до Києва у квітні будуть наслідки для України від створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом.

Як пише газета «КоммерсантЪ-Украина» (№52), в період між 11 і 15 квітня до Києва з робочим візитом прибуде В.ПУТІН. У нього заплановані зустрічі з Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і прем`єром Миколою АЗАРОВИМ, а також участь у засіданні міжурядового комітету Українсько-російської міждержавної комісії.

"Під час цього візиту тема наслідків для України від створення ЗВТ буде головною", – заявив один із співрозмовників газети.

Водночас, за інформацією газети, російський прем`єр не має наміру обмежуватися погрозами і готовий запропонувати Україні компенсаційний пакет в обмін на її згоду приєднатися до Митного союзу. "Це не обов`язково буде лише фінансова компенсація. Україну може зацікавити й коригування деяких тарифних позицій", – наголосив співрозмовник. Щоб мінімізувати наслідки для Києва від перегляду його зобов`язань перед Світовою організацією торгівлі, що неминуче станеться при приєднанні до Митного союзу, члени союзу готові знизити свої імпортні мита. Не виключено, що В.ПУТІН також представить пропозиції про співпрацю в нафтогазовій галузі.

Експерти вважають, що Москва почала тиск на Україну надто пізно, і сьогодні, коли переговори Києва і Брюсселя близькі до завершення, знайти аргументи для "розвороту" України росіянам набагато складніше, ніж, наприклад, рік тому. "У Росії до останнього часу до можливості створення ЗВТ не ставилися серйозно. Тільки кілька місяців тому вони зрозуміли, що це цілком реально", – вважає заступник генерального директора Центру імені Разумкова Валерій ЧАЛИЙ.

Він нагадав, що відмова від створення зони вільної торгівлі автоматично потягне за собою зрив підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, куди, як учора заявив М.АЗАРОВ, Україна має намір вступити "не пізніше 2022 року". Враховуючи, що в останні місяці обидві сторони неодноразово заявляли про намір завершити роботу над цією угодою до кінця 2011 року, українському керівництву буде складно обґрунтувати відмову Києва від підписання головного документа у взаємовідносинах з ЄС. "Якщо Президент і його команда ризикнуть розвернути вектор євроінтеграції, це завдасть їм колосального іміджевого удару. Після цього у ЯНУКОВИЧА не буде жодного шансу бути переобраним на другий термін", – упевнений В.ЧАЛИЙ.

Газета нагадує, що Росія запропонувала свій варіант обґрунтування рішення Києва про необхідність інтеграції в Митний союз. "Ми виходимо з того, що ці формати (Митний союз і зона вільної торгівлі) один одному не суперечать. Можливий вступ України до Митного союзу на певному етапі навіть прискорив би укладення угоди з Євросоюзом", – заявив раніше віце-прем`єр Росії Ігор ШУВАЛОВ.

Утім, у Брюсселі категорично спростовують доводи росіян. "Буде вкрай складно, якщо взагалі можливо, продовжувати переговори у разі, якщо ви приєднаєтеся до Митного союзу з країнами, які не лібералізували торгові взаємовідносини з ЄС", – заявив газеті офіційний представник Євросоюзу з питань торгівлі Джон КЛЕНСІ. З його слів також випливає, що ЄС не має наміру погоджуватися з масштабним переглядом зобов`язань України перед СОТ, що неминуче матиме місце при вступі до Митного союзу. "Митному союзу доведеться погоджуватися з усіма зобов`язаннями, які раніше взяла на себе Україна у СОТ. Враховуючи це, така можливість (приєднання України до МС) видається нам неймовірно складною і навіть нереалістичною", – наголосив він.

Газеті також стала відома суть пропозицій і застережень російської сторони. У разі якщо Україна доведе переговори з ЄС до завершення, очікується зменшення квоти на експорт українських труб (зараз – 260 тис. тонн на рік, основні експортери – підприємства груп "Метінвест" і "Інтерпайп"). Від загострення ситуації у взаємовідносинах можуть постраждати і не квотовані товари – Москва має намір ввести низку тарифних і нетарифних бар`єрів при їх експорті до Росії.