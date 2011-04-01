Справу Пукача передано до суду - Генпрокуратура

Генеральна прокуратура України 31 березня затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті кримінальну справу екс-генерала МВС Олексія ПУКАЧА.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури, справу було порушено за ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України і ч. 3 ст. 166 та п. п. «в», «і» ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року.

Досудовим слідством установлено, що обвинувачений, будучи службовою особою, на виконання наказів та вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадових осіб, кримінальна справа щодо яких розслідується в окремому провадженні, у травні–вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження щодо громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО та журналіста Георгія Гонгадзе і 17 вересня 2000 року умисно вчинив убивство останнього.

Крім цього, у липні 2003 року О.ПУКАЧ, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, у тому числі щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, у результаті чого здійснив перешкоду органам досудового слідства у розкритті вказаного вбивства.

Також до суду направлена постанова про закриття кримінальної справи в суді щодо померлого Ю.Кравченка.