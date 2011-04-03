Анонс на 4 квітня

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» на тему: «Захист прав інвесторів після введення будинку в експлуатацію». Учасники: Олексій Гончарук, президент ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам»; Юрій Кочевенко, виконавчий директор ВО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам»; голова ініціативної групи ЖК «Брест-Литовський» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Розпочнеться засідання Погоджувальної ради ВРУ.

* Прес-конференція на тему: «Соціальні наслідки введення Податкового кодексу». Організатори - ІА «ГолосUA» та інтернет-видання «Хвиля». Учасники розкажуть, чи спричинять нові норми Податкового кодексу зростання безробіття, банкрутство і перехід у тінь підприємств, зменшення доходів місцевих бюджетів та Пенсійного фонду. Запрошені: Сергій Кондрюк, заступник голови федерації профспілок України; Святослав Швецов, голова київської організації Всеукраїнської профспілки «Столиця-регіони»; Алла Алексенцева, координатор Ради підприємців України; Андрій Мартенс, координатор напрямку Підприємницька ініціатива «Уряду змін». Модератор - директор Центру політичного аналізу «Стратагема» Юрій Романенко.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція віце-прем`єр-міністра України - міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, на якій будуть презентовані законопроекти щодо легалізації заробітних плат (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 226-24-01 до 10-00 4 квітня.

* Відбудеться урочисте відкриття міжнародного конкурсу "Всеукраїнський юнацький водний приз". Запрошені: перший заступник міністра з питань ЖКГ Юрій Хіврич, начальник Управління водних екосистем і ресурсів Мінекології та природних ресурсів України Григорій Петрук, директор Національного еколого-натуралістичного центру МОН України Володимир Вербицький, голова правління ПАТ «АК «Київводоканал» Валерій Ченчевий, директор Департаменту зв`язків із закордонним українством та культурно-гуманітарного співробітництва МЗС Володимир Яценківський, декан хіміко-технологічного факультету НТУУ "КПІ" Ігор Астрелін, заст.голови правління Українського водного союзу "WaterNet" Валерій Маляренко та ін.

* Прес-конференція. Учасники: Юрій Хіврич, Григорій Петрук, Валерій Ченчевий, Ігор Астрелін, Оксана Денис.

* Прес-конференція на тему: «Радіоактивний йод: небезпека для здоров`я». В роботі візьме участь: професор кафедри гігієни харчування Національного медичного університету ім.Богомольця Ігнат Матасар.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Підведення підсумків виїзного засідання спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації про виконання інвестиційних зобов`язань ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Будуть оприлюднені висновки комісії за результатами недавнього візиту членів комісії на ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» для перевірки виконання підприємством своїх інвестиційних зобов`язань. Учасники: голова спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації Є.Мармазов, члени комісії - народні депутати України, представники Фонду Державного майна, представники ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 279-35-23.

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