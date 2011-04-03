Курс НБУ на 04.04.11
15:16, 03 квітня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 04.04.11100 USD - 796.0000 (1 квітня - 796.0000)100 EUR - 1125.6236 (1 квітня - 1130.8772)10 RUR - 2.8059 (1 квітня - 2.7914)Облікові курси банківських металів на 04.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-114186.20 (1 квітня-113907.60)961 XAG 10 Срібло-2995.35 (1 квітня-3014.45)962XPT10Платина-141608.40(1 квітня-141290.00)964XPD10Паладій-61132.80 (1 квітня-60575.60)
Офіційний курс НБУ на 04.04.11
100 USD - 796.0000 (1 квітня - 796.0000)
100 EUR - 1125.6236 (1 квітня - 1130.8772)
10 RUR - 2.8059 (1 квітня - 2.7914)
Облікові курси банківських металів на 04.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-114186.20 (1 квітня-113907.60)
961 XAG 10 Срібло-2995.35 (1 квітня-3014.45)
962XPT10Платина-141608.40(1 квітня-141290.00)
964XPD10Паладій-61132.80 (1 квітня-60575.60)
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