Назарбаєв перемагає на виборах Президента Казахстану, набравши 95,5% голосів

Чинний Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ лідирує на президентських виборах, що пройшли в неділю, із 95,5% голосів.

Як передає РІА «Новости», такі попередні дані озвучила сьогодні ЦВК республіки.

"На основі оперативних даних, отриманих від виборчих комісій, до цього часу голоси розподілилися таким чином: за (Жамбила) АХМАТБЕКОВА - 1,4%, (Мелса) ЄЛІУСИЗОВА - 1,2%, за (Гані) КАСИМОВА - 1,9%, за НАЗАРБАЄВА - 95,5% виборців", - повідомив на брифінгу в Астані глава Центрвиборчкому Куандик ТУРГАНКУЛОВ.

Він підкреслив, що ці дані "не остаточні, а попередні". "Оскільки протоколи територіальних виборчих комісій до нас тільки почали надходити, (на їх опрацювання) виборчим законодавством відводиться дводенний термін", - пояснив він.

Н.НАЗАРБАЄВ перебуває при владі більше 20 років. Виступаючи із щорічним посланням до народу країни в січні 2011 року, він заявив, що, якщо дозволять здоров`я і сили, то готовий працювати на своєму посту стільки, скільки це буде потрібно народу. За Конституцією, президентські вибори повинні були пройти в Казахстані в 2012 році. Проте парламент республіки в січні 2011 року прийняв конституційні поправки, що передбачали проведення референдуму про продовження президентських повноважень Н.НАЗАРБАЄВА до 2020 року без виборів. Глава держави не підписав цей закон і направив його в Конституційну раду, яка 31 січня визнала його таким, що відповідає Конституції. Після цього Н.НАЗАРБАЄВ призначив дострокові президентські вибори.