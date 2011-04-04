Україна має домагатися надання Будапештському меморандуму юридичного характеру - Литвин

Україна має домагатися надання Будапештському меморандуму від 1994 року юридичного характеру.

На цьому наголосив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН в інтерв’ю сербській газеті «Політика», яке опубліковано у понеділок.

В.ЛИТВИН нагадав, що Меморандумом про гарантії безпеки, у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, передбачені лише зобов’язання Росії, Великої Британії і США (до яких згодом приєднались Франція і Китай) домагатись негайних дій з боку Ради Безпеки ООН в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії з використанням ядерної зброї, а також зобов’язання проводити консультації у випадку виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності України. «Однак, ці гарантії не є юридично зобов’язуючими і вичерпними. Вважаю, що Україна має домагатися надання Меморандуму, який на сьогодні є декларативно-політичним документом, юридичного характеру», - заявив він.

Голова Верховної Ради підкреслив, що Україна обстоює необхідність вдосконалення багатосторонніх механізмів забезпечення миру і стабільності у світі, нагадавши, що українська сторона ініціювала розгляд в ООН питання щодо надання надійних гарантій безпеки державам, які не володіють ядерною зброєю, і закликала ядерні держави розпочати підготовку багатостороннього юридично зобов’язуючого документа в цій сфері.

«На мою думку, нинішня політика позаблоковості України відповідає вимогам часу, і наша держава має намір її дотримуватися, - сказав В.ЛИТВИН. - Водночас, Україна зацікавлена у продовженні практичної співпраці з НАТО, іншими безпековими організаціями. Наша держава разом з країнами-членами ЄС, Росією та США має намір наполегливо працювати над розбудовою нової системи колективної безпеки на європейському та євроатлантичному просторах».

Довідка УНІАН. Меморандум "Про гарантії безпеки у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї" був підписаний 5 грудня 1994 року в Будапешті. Гарантами безпеки України, відповідно до меморандуму, виступили Російська Федерація, Об`єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки.

Згідно з Будапештським меморандумом, Україна добровільно позбулася третього в світі ядерного потенціалу і стала без`ядерною державою.