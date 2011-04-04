Янукович 7 квітня виступить у парламенті зі щорічним посланням

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступить 7 квітня у Верховній Раді України зі щорічним посланням.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив представник Президента у парламенті Юрій МІРОШНІЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що Президент України В.ЯНУКОВИЧ виступить у Верховній Раді зі Щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України на початку квітня. Такої домовленості було досягнуто під час зустрічі глави держави з керівництвом ВР та лідерами фракцій 14 березня.