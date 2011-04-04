Київ буде святкувати день міста 28-29 травня

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження про святкування Дня столиці та Дня Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, цього року свята припадають на 28-29 травня, проте перші заходи, присвячені Дню Києва та Дню столиці, за попереднім планом Головного управління культури КМДА відбудуться 26 травня 2011 року.

“Столичною владою заплановано безліч цікавих мистецьких та спортивних заходів. Серед них як традиційні та улюблені усіма киянами, так і заходи, що відбуватимуться вперше та стануть сюрпризом для мешканців і гостей міста”, - говориться у повідомленні прес-служби.

Також зазначається, що сформована попередня програма святкування Дня Києва та Дня столиці, а основний план загальноміських заходів буде затверджено Головним управлінням культури найближчим часом.