Порошенко вважає реальним введення безвізового режиму з країнами ЄС до Євро-2012

Голова Ради Національного банку України, екс-міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО називає реальним введення безвізового режиму з країнами Європейського Союзу до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО сказав в ефірі вінницького телеканалу.

«У 2006 році кількість українських громадян, які виїхали до країн Євросоюзу, до країн шенгенської зони, становила трохи більше ніж 200 тисяч, я можу пишатися тим, що в 2009-2010 роках кількість шенгенських віз, виданих українським громадянам, перевищила 1 мільйон. І це вже реальний результат роботи з лібералізації візового режиму», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Однак, на його думку, цього замало. «У 2010 році на саміті було прийнято план дій з безвізового режиму, дорожня карта. Те, що повинна зробити Україна. І там серйозні і водночас надзвичайно корисні для України ходи - і щодо прозорих біометричних паспортів, і щодо системи управління кордоном, і щодо нелегальної міграції, і про фальсифікацію документів. Якщо ці реформи буде проведено за півроку, відповідно до взятих Україною зобов`язань, ми переходимо до другого етапу - до безвізового режиму, який в координації з Євросоюзом ми можемо провести, я на це сподіваюся, і так було заявлено, і абсолютно реально це зробити до Євро-2012», - сказав П.ПОРОШЕНКО.