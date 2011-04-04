Влада Японії підтвердила загибель 19 іноземців внаслідок землетрусу і цунамі

Японська влада підтвердила загибель 19 іноземців у результаті руйнівного землетрусу й цунамі 11 березня.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство ІТАР-ТАСС з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії.

Серед загиблих громадяни США, Китаю, КНДР, Республіки Корея, Тайваню, Канади, Пакистану і Філіппін. Зовнішньополітичне відомство Японії вже сповістило сім`ї загиблих і дипломатичні представництва.

Декілька десятків іноземців, здебільшого КНР і Республіки Корея, досі вважаються зниклими безвісти, повідомив представник МЗС.

Загалом станом на сьогодні влада Японії підтвердила, що в результаті землетрусу і цунамі 11 березня загинули 12 тисяч 259 людей. Більш ніж 15 тисяч 300 осіб, які здебільшого проживали в районах, на які припав удар цунамі, місяться в списках зниклих безвісти.