Печерський райсуд 7 квітня розпочне попередній розгляд справи Діденка і Макаренка

Печерський районний суд Києва 7 квітня розпочне попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням у скоєнні службових злочинів колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, екс-голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА та інших посадовців.

Про це УНІАН повідомив адвокат І.ДІДЕНКА Юрій ГРИГОРЕНКО.

За його словами, судове засідання призначено на 10.45 у приміщенні Печерського районного суду Києва, яке розташовано на вулиці Гайцана. Головуючим у судовому засіданні призначено суддю Сергія ВОВКА.

Слід зазначити, що вказаний суддя є головуючим у судовому процесі за обвинуваченням у скоєнні службових злочинів колишнього тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, І.ДІДЕНКА було затримано 9 липня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про спричинення шкоди Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

Дана справа об’єднана в одне провадження разом із кримінальною справою, яку було порушено за аналогічні злочини щодо колишнього голови Державної митниці України А.МАКАРЕНКА.

У даній справі, крім І.ДІДЕНКА та І.МАКАРЕНКА, звинувачення були пред`явлені і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.