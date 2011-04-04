Головне на 4 квітня

Фінанси

"Родовід Банк" збільшує статутний капітал

"Родовід Банк" збільшує статутний капітал на 46,97% - до 12,359 млрд. грн. Про це йдеться в повідомленні банку, оприлюдненому на сайті розкриття інформації ДКЦПФР.

Наказом тимчасового адміністратора "Родовід Банку" Юрія РАЙТБРГА від 1 квітня ц.р. передбачено закритий (приватний) випуск 2 194 445 000 простих іменних акції в бездокументній формі загальною номінальною вартістю 3,950 млрд. грн. (1,8 грн. – кожна акція).

Оплата акцій акціонерами - фізичними і юридичними особами можлива виключно у грошовій формі, державою в особі Міністерства фінансів України - шляхом обміну на облігації внутрішньої державної позики.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 30 березня 2011 року ухвалив рішення про докапіталізацію «Родовід Банку» на 3,95 млрд. грн. і «Ощадбанку» на 604 млн. грн.

Кошти буде використано для проведення виплат вкладникам «Родовід Банку» шляхом їх переведення в «Ощадбанк».

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» зареєстровано в 1990 році, на сьогодні входить до групи великих банків України.

Активи банку на 1 січня 2011 року становили 10,480 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 4,445 млрд. грн., зобов`язання – 9,326 млрд. грн., статутний капітал - 8,409 млрд. грн., власний капітал – 1,154 млрд. грн.

«Родовід Банк» (м. Київ) у 2010 році збільшив чистий збиток на 1% порівняно з 2009 роком – до 4,209 млрд. грн.

З 16 березня 2009 року «Родовід Банку» працює тимчасова адміністрація Нацбанку.

У 2009 році «Родовід Банк» був докапіталізований за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

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Європейський центробанк може збільшити облікові ставки

Брюссель. Європейський центральний банк у четвер, 7 квітня, може ухвалити рішення про збільшення облікових ставок вперше з середини 2008 року.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання EUobserver.

На думку аналітиків, підвищення буде помірним із нинішніх 1,00% (за основними фінансовими операціями) і 1,75% (за маржевою схемою кредитування).

Причиною для збільшення ставок називають поступове зростання інфляції, яка в березні в країнах єврозони становила 2,6% проти 2,4% у лютому.

Таким чином, інфляція перевищила очікування Європейського центробанку. Її основними причинами є зростання цін на нафту та продовольство. При цьому скорочення цін на нафту не передбачається в найближчій перспективі, поки у ряді країн-виробників спостерігається політична нестабільність.

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Рахункова палата перевіряє ефективність використання 450 млн. грн., виділених на Калуш

Рахункова палата України перевіряє ефективність використання 450 млн. грн., виділених у 2010 році на вирішення екологічних проблем Калуша Івано-Франківської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції повідомив голова всеукраїнської благодійної фундації імені Олекси Гірника Євген ГІРНИК. За його словами, торік планувалося виділити на ліквідацію наслідків екологічних проблем Калуша 570 млн. грн., але виділили і використали 450 млн. гривень. «450 млн. гривень використано і ні одна із екологічних проблем не вирішена у Калуші, - наголосив Є.ГІРНИК. – Сховище гексахлорбензолу розкопано, ця отрута не вивозиться, і є подальшою загрозою для здоров’я калушан». На його думку, «невідомо нині чи ефективно використанні ці кошти».

Він вважає, що «піднявши екологічну проблему, міська влада виявилася неготовою у проектному відношенні вирішити цю проблему».

«Потрібне кардинальне вирішення проблем сховища гексахлорбензолу, хвостосховищ і Домбровського кар’єру», - додав Є.ГІРНИК.

За його словами, «фундація разом із іншими екологічними організаціями «вимагають міжнародної екологічної експертизи в Калуші», яка б «подала конкретні пропозиції вирішення цієї проблеми». «Якщо вивезення гексахлорбензолу коштує таких великих грошей, то треба перевірити чи раціонально їх використовують, - зауважив він. – Тому за нашим поданням Рахункова палата України і КРУ проводять перевірку про використання цих 450 млн. грн. І, якщо вони використані нераціонально, за це повинен хтось відповісти. Кошти не повинні йти у пісок».

Є.ГІРНИК також повідомив, що у травні профільна екологічна комісія Верховної Ради проведе виїзне засідання з приводу екологічних проблем Калуша.

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Загальна сума боргу держави перед «АрселорМіттал Кривий Ріг» становить 3,5 млрд. грн.

Загальна сума заборгованості держави перед ВАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» сьогодні становить 3,5 млрд. грн.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН директор із соціальних і загальних питань «АрселорМіттал Кривий Ріг» Олександр ЗОЗУЛЯ.

Зокрема, за його словами, станом на 31 грудня 2010 р. сума неповерненого державою ПДВ становила 2,3 млрд. грн., підприємство також сплатило до держбюджету 1,2 млрд. грн. авансових платежів із податку на прибуток.

За словасм О.ЗОЗУЛІ, в разі повернення заборгованості із ПДВ підприємство могло б швидше вирішити низку завдань, що стосуються модернізації та виконання взятих на себе інвестзобов`язань.

За його словами, з наступного року підприємство планує зайнятися будівництвом аглофабрики. У планах також реконструкція й будівництво коксових батарей, заміна мартенівських печей електропечами тощо. «АрселорМіттал Кривий Ріг» також звернувся до низки вітчизняних науково-дослідних інститутів за визначенням й обгрунтуванням необхідної для повноцінного виробництва на підприємстві кількості працівників.

Голова Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації, народний депутат (КПУ) Євген МАРМАЗОВ повідомив, що він надіслав листи Президенту України і прем`єр-міністру у зв`язку з ситуацією, що склалася через неповернення підприємству заборгованості з ПДВ. Він також зазначив, що «АрселорМіттал Кривий Ріг» дуже часто й, можливо, іноді необгрунтовано піддається перевіркам із боку різних контролюючих органів. Так, за його інформацією, на даний момент на підприємстві знаходяться з метою перевірки 37 екологічних інспекторів.

Є.МАРМАЗОВ також повідомив, що за результатами виїзного засідання Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації на «АрселорМіттал Кривий Ріг», яке відбулося 24 березня цього року, комісією було встановлено, що станом на 31 грудня 2010 р. умови договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Криворіжсталь» виконуються належним чином.

У свою чергу голова департаменту Фонду державного майна України (ФДМУ) Юрій НІКІТІН зазначив, що сьогодні ФДМУ і представниками власника «АрселорМіттал Кривий Ріг» розробляється додаткова угода з виходу підприємства з форс-мажорних обставин. У першу чергу, за його словами, ця угода уточнить терміни виконання тих або інших узятих на себе покупцем «Криворіжсталі» інвестзобов`язань, які були перенесені в 2010 р. у зв`язку з форс-мажорними обставинами.

Як повідомляв УНІАН, представники ФДМУ і члени Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації раніше заявили, що умови договору купівлі-продажу пакета акцій ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" («Криворіжсталь») за підсумками діяльності за 2010 р. виконуються належним чином, зокрема щодо соціального блоку зобов`язань.

За інформацією ФДМУ, загальний обсяг витрат на охорону праці й соціально-побутові цілі в 2010 р. становив 196 млн. 198,6 тис. грн. Із 1 квітня 2011 р. на підприємстві підвищено тарифні ставки працівникам і посадові оклади керівникам, фахівцям і службовцям на 7%, що повною мірою дозволило забезпечити вимоги законодавства й договору по рівню соціальних стандартів. Житлова програма на 2010 р. виконана в повному обсязі, введено в експлуатацію 2 житлових будинки на 164 квартири. Ведеться будівництво двох нових будинків на 285 квартир, які планується передати працівникам ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" безкоштовно в 2011 р.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш як 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2009 році скоротив виробництво основних видів продукції на 17,2-21,6%.

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Банк "Хрещатик" планує збільшити статутний капітал на 27,4%

Банк "Хрещатик" (Київ) має намір збільшити статутний капітал на 27,44% - до 928,9 млн. грн.

Як зазначають у повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН, рішення прийняли на чергових зборах акціонерів банку 31 березня 2011.

Збільшення буде проходити шляхом закритої додемісії 174 826 акцій на 200 млн. грн. (номінал однієї акції - 1,144 тис. гривень) з 4 по 22 липня 2011 року. Залучені кошти планують використовувати для збільшення обсягів активних операцій - 65%, розвиток інфраструктури банку та впровадження нових банківських технологій - 35%.

На зборах був затверджений фінансовий звіт і результати роботи банку "Хрещатик" за 2010 рік. Акціонери прийняли рішення не виплачувати дивіденди за 2010 рік. Згідно з раніше оприлюдненим звітом, чистий збиток банку в 2010 році склав 209,409 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Комерційний банк« Хрещатик »зареєстровано у травні 1993 року і на сьогоднішній банк входить до групи великих банків України.

На 1 січня 2011 року акціонерами банку «Хрещатик» є ТОВ «КФ «Укрфінком», пряма участь - 37,3522%, Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради, пряма участь - 24,5251%, ТОВ «Маркет Інвест Груп», пряма участь - 24,9796%.

Основні фінансові показники банку за 2010 рік: сукупні активи - 7,066 млрд. грн., сукупні зобов`язання - 6,496 млрд. грн., с тому числі депозити юридичних осіб - 1,673 млрд. грн., депозити фізосіб - 2,884 млрд. грн.

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ПЕК

ДТЕК розпочав комерційні поставки електроенергії до Молдови

"Дочка" ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд» з 1 квітня 2011 року почала здійснювати комерційні поставки електроенергії до Молдови.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДТЕК з посиланням на директора «Пауер Трейд» Андрія ФАВОРОВА.

За словами А.ФАВОРОВА, передбачуваний обсяг щомісячних поставок у напрямку Молдови складе від 75 до 100 млн. кВт/год. за потужності поставок до 150 МВт.

«ДТЕК планує до кінця цього року забезпечити українською електроенергією 30-50% потреб енергоринку Молдови, чому сприяє цінова кон`юнктура. Комерційні поставки електроенергії з України допоможуть забезпечити стабільність паралельної роботи енергосистем України та Молдови », - цитує прес-служба директора компанії.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ "Пауер Трейд» 16 березня викупило на аукціоні НЕК «Укренерго» доступ до українсько-молдовського перетину потужністю до 250 МВт для організації експортних поставок у квітні.

Нагадаємо також, що з липня 2010 року ТОВ «Пауер Трейд» виступало в ролі оператора паралельної роботи енергосистем України і Молдови, адмініструючи взаєморозрахунки за сальдованими перетоками електроенергії між енергосистемами двох країн.

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Дочірні компанії ДТЕК ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд» експортують українську електроенергію в країни Східної Європи, Білорусь та Молдову.

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«Нафтогаз» планує переробити в квітні на Лисичанському НПЗ 100 тис. тонн нафти

НАК «Нафтогаз України» планує в квітні переробити на потужностях Лисичанського НПЗ (ПАТ «ЛІНІК», Луганська обл.) 100 тисяч тонн нафти.

Про це повідомив міністр енергетики й вугільної промисловості України Юрій БОЙКО в ефірі телеканалу «Інтер».

«Ми цього місяця вже переробляємо приблизно 100 тисяч тонн «Нафтогазу України» на потужностях Лисичанського НПЗ і проводитимемо товарні інтервенції», - сказав він.

За його словами, вже в середині квітня НАК «Нафтогаз України» одержить перші партії нафтопродуктів, які будуть реалізовані на внутрішньому ринку.

«Договори укладено, ми в середині квітня одержимо першу продукцію», - додав Ю.БОЙКО.

Разом з тим міністр не уточнив, у кого «Нафтогаз України» купує нафту для її переробки на Лисичанському НПЗ.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» планує в 2011 році переробити на потужностях Лисичанського НПЗ до 1 млн. тонн російської нафти марки Urals.

На початку нинішнього року «Нафтогаз України» провів переговори про можливість укладення договору на закупівлю послуг з переробки нафти на Лисичанському НПЗ, в результаті яких вартість переробки однієї тонни сировини на потужностях заводу становитиме 288 грн. (з ПДВ).

Фінплан «Нафтогазу України» на 2011 рік передбачає витрати на закупівлю імпортної нафти і нафтопродуктів і їх зберігання, а також доходи від реалізації пального на внутрішньому ринку. У документі також наголошується, що перед компанією стоїть завдання створення державної мережі АЗС.

Нагадаємо, раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН заявляв, що компанія проведе додаткові закупівлі вуглеводнів для стабілізації ціни на бензин в Україні.

Навесні 2010 року «Нафтогаз України» почав формування департаменту із закупівель і збуту нафтопродуктів. Планується, що департамент здійснюватиме як давальницьку схему роботи на НПЗ України, так і займатиметься імпортом нафтопродуктів для їх подальшої реалізації на комерційному ринку.

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УНІАН відновлює випуск тижневика «УНИАН-Энергетика»

Агентство УНІАН із 4 квітня відновило випуск інформаційно-аналітичного тижневика «УНИАН-Энергетика».

Тижневик виходитиме щопонеділка російською мовою, обсягом від 30 сторінок.

У випуску «УНИАН-Энергетика» публікується інформація про події паливно-енергетичного комплексу України, що відбулися за тиждень, від найважливіших і значущих, до найдетальніших і вузькопрофільних. Зокрема, в рубриках випуску ви зможете прочитати новини по кожній окремій галузі енергетики, що цікавить вас, зокрема, новини компаній, статистику, інформацію про інновації, а також заяви, коментарі та інтерв`ю провідних фахівців і керівників галузі.

Випуск складається з інформаційного та аналітичного блоків, у яких зібрано матеріали, що стосуються профільної теми. Основні інформаційні рубрики: офіційна хроніка, альтернативна енергетика та енергоефективність, нафтогазовий комплекс, енергокомплекс, вугільна промисловість, новини компаній, статистика галузі, законодавство та ін. Окрему увагу в випуску буде приділено питанням розвитку в Україні альтернативної енергетики, а також впровадженню енергоефективних і енергозберігаючих технологій у виробничих галузях економіки.

Випуск у вільному доступі розміщується на сайті УНІАН (http://www.unian.net/rus/products/36/), а також на тематичній сторінці сайту УНІАН-Економіка (http://economics.unian.net/rus/publist_29.html). Тижневик “УНИАН-Энергетика” також розсилається по e-mail профільним відомствам, організаціям, компаніям і ЗМІ.

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Агро

Гречку з Китаю доставлять до України не раніше 23-24 квітня

Гречку з Китаю буде доставлено в Україну не раніше 23-24 квітня ц.р., повідомили УНІАН у прес-службі Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ).

«29 березня 2011 року надійшов лист від логістичної компанії Shtef Freight, в якому з посиланням на об`єктивні форс-мажорні обставини повідомляється про пізніший термін доставки першої партії китайської гречки, а саме – 27 квітня 2011 року. У відповідь на офіційний запит щодо роз`яснення ситуації, 31 березня 2011 року компанія-судновласник – Mediterranean Shipping Company S.A. повідомила, що робить усе можливе для прискорення доставки вантажу, проте його прибуття до Одеси очікується не раніше 23-24 квітня 2011 року. Разом із тим на офіційному сайті компанії в лінійному розкладі судна кінцевою датою надходження вказано 27 квітня 2011 року», - йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, Україна і Китай 21 лютого ц.р. підписали контракт про поставки гречки в Україну. Відповідно до цього контракту, перша партія законтрактованої гречки була відправлена з Китаю 11 березня 2011 року судном MSC BERYL. Раніше заявлялося, що орієнтовний термін надходження вантажу в Україну - 5 квітня 2011 р.

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Янукович 11 квітня обговорить з представниками аграрної галузі хід земельної реформи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 11 квітня планує провести зустріч з представниками аграрної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час сьогоднішньої зустрічі з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

Президент хоче детально обговорити з представниками аграрної галузі хід земельної реформи в державі, щоб зважити всі «за» і «проти», щоб вислухати думку саме тих людей, які працюють на землі.

«Надзвичайно важливо радитися з хліборобами з усіх тих питань, які викликають неоднозначне сприйняття в селян», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ

«Наприклад, про те, хто, коли земля ставатиме товаром, зможе бути її реальним власником? Чи українські чорноземи, цей наш золотий земельний запас, залишаться в руках людей, які працюють на нашій землі? Особливо мене турбує, - зазначив глава держави, - щоб у процесі земельної реформи не постраждали самі селяни».

На зустрічі з прем’єр-міністром також йшлося про хід весняно-польових робіт, про питання з квотуванням зерна, про зміни до бюджету, які давали б можливість спрямовувати більше коштів на соціальний захист малозабезпечених людей, про співпрацю з МВФ та інші питання.

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Транспорт/Зв`язок

«Костянтин Ольшанський» в порту Тріполі приймає на борт пасажирів

Великий десантний корабель Військово-Морських сил України «Костянтин Ольшанський» в порту Тріполі здійснює прийом на борт громадян для їх подальшої евакуації з Лівії.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру - прес-секретар Командування ВМС України капітан 1 рангу Олег ЧУБУК.

За його інформацією, корабель сьогодні в першій половині дня прибув у лівійський порт Тріполі. Після вирішення певних організаційних питань о 14.15 розпочався прийом на борт громадян для їх подальшої евакуації. Першими на борт піднялися жінки-громадяни України з дітьми. Жінки і діти розміщуються в окремо виділених каютах.

О.ЧУБУК також повідомив, що прийом біженців у взаємодії з працівниками Посольства України в Лівії та консульського відділу МЗС України здійснює спеціально створена на «Костянтині Ольшанському» група, завданням якої є забезпечення безпеки місця евакуації, прийом і розміщення цивільного персоналу на кораблі, організація забезпечення евакуйованих (продовольче, морально-психологічне, медичне, побутове).

Як передбачається, прийом громадян на корабель, які виявили бажання евакуюватися, здійснюватиметься протягом світлового дня. По його завершенні, як планується, «Костянтин Ольшанський» вирушить до порту Валетта (Мальта), повідомив керівник прес-центру.

Як повідомлялося, великий десантний корабель ВМС України «Костянтин Ольшанський» в ніч на 23 березня вирушив із Севастополя в Середземне море з метою виконання гуманітарної місії з евакуації громадян України з Лівії.

З 28 березня і до останнього часу “Костянтин Ольшанський”, успішно здійснивши перехід із Севастополя до берегів Лівії, перебував в точці очікування.

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«Укрзалізниця» до Великодня призначила 19 додаткових поїздів

«Укрзалізниця» станом на 4 квітня 2011 року призначила 19 додаткових поїздів для забезпечення пікових перевезень пасажирів напередодні і під час Великодня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, 7 поїздів призначила Південно-Західна залізниця; 4 - Придніпровська, 3 - Одеська; по два - Донецька і Південна і один - Львівська залізниця.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових поїздів на найпопулярніші напрямки триває.

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«Укрзалізниця» на травневі свята призначила 21 додатковий поїзд

Станом на 4 квітня «Укрзалізниця» призначила 21 додатковий поїзд на травневі свята для забезпечення попиту на перевезення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, 7 поїздів призначила Південно-Західна залізниця; 4 - Придніпровська; по 3 - Одеська, Донецька й Південна та один - Львівська залізниця.

Так, Південно-Західною залізницею призначено поїзди № 282/281 Київ-Сімферополь відправленням із Києва 27, 29 квітня, 2, 4, 6, 8, 11 травня, з Сімферополя - 28, 30 квітня, 3, 5, 7, 9, 12 травня ; № 207/208 Київ-Ужгород відправленням із Києва 27, 28, 29, 30 квітня, 6, 7, 8 травня, з Ужгороду - 28, 29, 30 квітня, 1, 7, 8, 9 травня; № 219/220 Київ - Івано-Франківськ відправленням із Києва 30 квітня, з Івано-Франківська - 30 квітня; № 219/220 Жмеринка - Івано-Франківськ - Київ відправленням із Жмеринки 9 травня, з Івано-Франківська - 9 травня; № 525/512 Київ-Мукачеве відправленням із Києва 28 квітня, з Мукачеве – 29 квітня; № 253 Київ-Львів відправленням із Києва 30 квітня; № 501/592 Київ-Львів відправленням із Києва 28 квітня, зі Львова - 29 квітня; № 529 Київ-Львів відправленням із Києва 29 квітня.

Львівська залізниця призначила поїзд № 147/148 Київ-Львів-Київ відправленням із Києва та Львова 30 квітня, 9 травня.

Придніпровська залізниця: № 238/237-294/293 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя з 20/04 по 12/05 щодня, крім 22, 24 квітня, з Києва з 21/04 по 13/05 щодня, крім 23, 25 квітня; № 146/145 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 27, 28, 29 квітня, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 травня, з Києва - 28, 29, 30 квітня, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 травня; № 248/247 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 27, 28, 29, 30 квітня, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 травня, з Києва - 28, 29, 30 квітня, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 травня; № 522/521-58/57 Сімферополь-Київ відправленням із Сімферополя 28 квітня, з Києва – 29 квітня.

Одеська залізниця: № 432/431 Одеса-Харків відправленням із Одеси 29 квітня, 2, 6, 9 травня, з Харкова - 30 квітня, 3, 7, 10 травня; № 590/589 Одеса-Сімферополь відправленням із Одеси 28, 29 квітня, 2, 6, 8 травня, з Сімферополя - 29, 30 квітня, 3, 7, 9 травня; № 210/209 Миколаїв-Київ відправленням із Миколаєва 27, 28, 29 квітня, 3, 5, 9 травня, з Києва - 28, 29, 30 квітня, 4, 6, 10 травня.

Донецька залізниця: № 524/523 Луганськ-Київ відправленням із Луганська 28 квітня, 3, 5, 9 травня, з Києва – 29 квітня, 4, 6, 10 травня; № 577/578-576/575 Донецьк-Київ відправленням із Донецька 28 квітня, 3, 5, 9 травня, з Києва – 29 квітня, 4, 6, 10 травня; № 525/526 Дебальцеве-Сімферополь відправленням із Дебальцеве 29 квітня, 6 травня, з Сімферополя – 30 квітня, 7 травня.

Південною залізницею призначено: № 175/176 Харків-Сімферополь відправленням із Харкова 29, 30 квітня, 3, 9 травня, з - Сімферополя 29, 30 квітня, 3, 9 травня; № 545/546 Харків-Сімферополь-Харків відправленням із Харкова 29 квітня, з Сімферополя - 30 квітня; № 539/540 Харків-Сімферополь відправленням із Харкова 29 квітня, з Сімферополя – 30 квітня.

Як зазначають у прес-службі, враховуючи постійний попит, робота з призначення додаткових поїздів триватиме.

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Будівництво

Суд повернув державі понад 120 га земель у Києві

Господарським судом Києва задоволено позов Генеральної прокуратури про визнання недійсним рішення Київської міської ради, за яким кооперативу "Транспортник" було передано безоплатно у приватну власність для будівництва житла з природно-заповідного фонду земельні ділянки площею понад 67,5 га, а також земельні ділянки в довгострокову оренду для рекреаційних цілей та благоустрою території площею понад 58,8 га.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, ГПУ за результатами перевірки встановила численні порушення вимог чинного законодавства при отриманні у приватну власність у 2007 році вказаним кооперативом земельних ділянок, розташованих у Голосіївському районі м. Києва.

Так, рішенням Київської міської ради від 1 жовтня 2007 року всупереч вимогам Земельного кодексу, Закону "Про природно-заповідний фонд України" та Житлового кодексу передано безоплатно у приватну власність зазначеному кооперативу землі природно-заповідного фонду для будівництва житла. При цьому засновниками цього кооперативу були лише 4 фізичні особи, що не потребували поліпшення житлових умов. У подальшому вказаний кооператив передав земельні ділянки, які були надані йому у приватну власність, до статутного фонду інших товариств.

З огляду на порушення чинного законодавства, допущені при наданні земельної ділянки і створенні зазначеного кооперативу, Генпрокуратурою до Господарського суду Києва пред’явлено позов про визнання недійсним зазначеного рішення Київради та визнання недійсними державних актів на право власності на ці земельні ділянки, який 1 квітня 2011 року судом задоволено в повному обсязі.

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Промисловість

Уряд виділив 11,5 млн. грн. на вивезення та утилізацію гексахлорбензолу з Івано-Франківщини

Уряд сьогодні, 4 квітня, за поданням Мінприроди прийняв розпорядження «Про виділення коштів для здійснення у 2011 році невідкладних природоохоронних заходів із видалення та вивезення на утилізацію небезпечних відходів гексахлорбензолу».

Розпорядженням передбачено виділення 11,5 мільйонів гривень з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища на проведення комплексу робіт із вивезення та утилізації небезпечних відходів з Івано-Франківської області, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Зокрема, за даними міністерства, в цьому році планується вилучення та вивезення не менше 3285 тонн відходів гексахлорбензолу в зоні консервації Домбровського кар’єру для подальшої утилізації їх на спеціалізованому підприємстві Tradebe (Велика Британія).

Це дозволить забезпечити ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, що склалася у м. Калуш та сіл Кропивник і Сівка-Калуська Івано-Франківської області, поліпшити екологічну ситуацію, зменшити загрозу життю та здоров’ю населення регіону.

Довідка УНІАН. Указом Президента України від 10 лютого 2010 року №145 територію міста Калуш та сіл Кропивник та Сівка-Калуська Калуського району Івано-Франківської області було оголошено зоною надзвичайної екологічної ситуації.

За даними Мін природи, в 2010 році проведено роботи з видалення відходів гексахлорбензолу з площі 4374 м кв. та вивезено 8514 тонн відходів. Територія, на якій знаходяться залишки ГХБ, становить 14 тис. 991 м кв., із якої необхідно видалити близько 22,5 тис. тонн небезпечних відходів.

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Із Горлівського хімзаводу вивезуть 2 тис. 350 тонн мононітрохлорбензолу

З території державного підприємства «Горлівський хімічний завод» у Донецькій області буде вивезено 2 тис. 350 тонн мононітрохлорбензолу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Зокрема, як зазначається у повідомленні, за поданням Мінприроди 4 квітня було прийнято Розпорядження Кабінету міністрів «Про виділення коштів для здійснення у 2011 році невідкладних природоохоронних заходів із видалення та вивезення на утилізацію небезпечних відходів мононітрохлорбензолу».

Документ передбачає виділення з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища 60 млн. грн. на проведення комплексу робіт з вилучення та вивезення 2 тис. 350 тонн відходів мононітрохлорбензолу з території Горлівського хімзаводу, які накопичувались на проммайданчику підприємства з 1972 по 1994 роки.

На сьогодні більша частина відходів мононітрохлорбензолу зберігаються у металевих бочках та ємностях, що знаходяться у вкрай незадовільному стані, і тому у будь-який момент може виникнути розгерметизація, що спричинить забруднення ґрунту та ґрунтових вод всього водного басейну Донбасу та України. Крім того, поряд з відходами МНХБ знаходиться майже 30 тонн вибухівки-тротилу. Таким чином, в разі детонації толуолу може бути вибух двох сумішей мононітрохлорбензолу та толуолу, який може призвести до трагічних наслідків, підкреслили в Мінприроди.

За даними прес-служби, впродовж останніх чотирьох місяців міністерством проведено велику роботу з вивчення методів знешкодження цієї суміші. Як наслідок, міністерство уклало домовленість з двома іноземними компаніями, що дали згоду на знешкодження цих небезпечних відходів на своїх потужностях за кордоном. “Таким чином проблема, яка не вирішувалась протягом 17 років, має бути вирішена протягом 4-5 місяців цього року”, - підкреслюється у повідомленні.

***Відходи мононітрохлорбензолу (МНХБ) – високотоксичні, належать до другого класу небезпеки, отрута, що порушує функції всіх органів людини, і в першу чергу – кровотворних. У грудні 1989 року на території заводу мала місце аварія, пов`язана з виробництвом МНХБ, яка призвела до порушення водопостачання 8 міст Донецької області з населенням 300 тис. осіб, державі було завдано великий матеріальний збиток.