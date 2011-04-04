Курс НБУ на 05.04.11

Офіційний курс НБУ на 05.04.11100 USD США - 796.2400 (на 4 квітня - 796.0000)100 EUR - 1133.8458 (на 4 квітня - 1125.6236)10 RUR - 2.8208 (на 4 квітня - 2.8059)Облікові курси банківських метал лов на 05.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-114061.38 (на 4 квітня-114186.20)961XAG10Срібло-3062.34 (на 4 квітня-2995.35)962XPT10Платина-141651.10 (на 4 квітня-141608.40)964XPD10Паладій-62106.72 (на 4 квітня-61132.80)

Офіційний курс НБУ на 05.04.11 100 USD США - 796.2400 (на 4 квітня - 796.0000) 100 EUR - 1133.8458 (на 4 квітня - 1125.6236) 10 RUR - 2.8208 (на 4 квітня - 2.8059) Облікові курси банківських метал лов на 05.04.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 114061.38 (на 4 квітня - 114186.20) 961 XAG 10 Срібло - 3062.34 (на 4 квітня - 2995.35) 962 XPT 10 Платина - 141651.10 (на 4 квітня - 141608.40) 964 XPD 10 Паладій - 62106.72 (на 4 квітня - 61132.80)

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