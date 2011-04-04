Анонс на 5 квітня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Прес-конференція на тему: «Варшавська фондова біржа в 2011р. - Перспективи для українського бізнесу ». Організатор - Представництво Варшавської фондової біржі. Учасники: віце-міністр Фонду Державного майна Польщі Кшиштоф Валенчак, президент Варшавської фондової біржі Людвік Соболевський, віце-президент Департаменту ІB, BG Capital Євген Черв’яченко, керуючий директор IB & Corporate Finance, Concorde Capital Віталій Струков, директор IB & Finance, Renaissance Capital, Сергій Олексієнко.

* Круглий стіл на тему: «Зростання цін на паливо в Україні: точки кипіння і ланцюгова реакція економіки. Учасники: Юрій Кравченко, перший заступник голови АМКУ, державний уповноважений; Сергій Орєхов, голова Держкомітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики; Костянтин Бородін, директор департаменту з питань нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Мінпаливенерго України; Леонід Косянчук, президент Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України»; Василь Юрчишин, директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова; Богдан Соколовський, експерт з енергетичної безпеки; Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій; Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова Енергія України» та інші.

* Відбудеться прес-конференція віце-Прем`єр-міністра - Міністра інфраструктурі України Бориса Колеснікова за підсумками роботи Уряд у підготовці до проведення в Україні фінальної частина чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

* Відбудеться «День відкритих дверей» у Всеукраїнському депозитарії цінних паперів. Учасники: голова Наглядової ради Василь Роговий, голова Правління Микола Швецов, перший заст. голови Правління Юрій Шаповал.

* Прес-конференція на тему: "Урожай 2011: прогнози і перспективи". Запрошені: Олександр Демидов, директор департаменту розвитку ринків рослинництва Мінагропрому; Алекс Ліссітса, президент Українського клубу аграрного бізнесу; Микола Кульбіда, начальник Укргідрометцентру.

* Прес-конференція на тему: «Чи варто українцям остерігатися продуктів з Японії?». В роботі візьме участь заступник голови Державного комітету ветеринарної медицини України Віталій Башинський.

* Розпочнеться засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин підписання газових угод між НАК «Нафтогаз Україна» і ВАТ «Газпром» про наявність ознак державної зради в сфері економічної безпеки України. Будуть розглядати відповіді на запити ТСК, а також будуть проаналізовані стенограми засідання Кабінету Міністрів України від 19 та 21 січня 2009 року та контракти на постачання і транспортування газу разом з відповідними документами.

* Прес-конференція на тему: «Яке молоко ми п`ємо?». Мова піде, про те, яким чином держава регулює якість молочної продукції, чому показники якості істотно відрізняються у різних українських виробників, а також чому існує велика різниця між закупівельними цінами на сировину і готову молочну продукцію. Запрошені: Олег Юхновський, президент Союзу виробників харчової промисловості України; Василь Бондаренко, голова ради Асоціації "Укрмолпром"; Ольга Степаненко, начальник технологічного відділу ДП "Мілкі-ленд Україна"; Наталія Фесун, директор із зовнішніх зв`язків ПАТ "Бель Шостка України"; Ірина Романенко, заступник директора Технологічного інституту молока та м`яса УААН. Модератор - директор ІА "ГолосUA" Оксана Ващенко.

* Прес-конференція уповноваженого рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг", присвячена основним результатам традиційного щорічного (pi)-рейтингу надійності банків, який проводить РА "Експерт-Рейтинг". Учасники: директор РА "Експерт-Рейтинг", член Ради УТФА Володимир Духненко; гендиректор колекторної компанії групи Credex Сергій Демінський; головний редактор українського фінансово-економічного тижневика "Ukraine Business" Тетяна Горенко; головний фінансовий аналітик РА "Експерт-Рейтинг" Віталій Шапран.

* У редакції газети «Известия в Україні» відбудеться круглий стіл на тему: «Земельна реформа: хто буде господарем української землі». Запрошені: Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при КМУ, президент Української аграрної конфедерації, Микола Калюжний, заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України, Павло Кулинич, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, Микола Миркевич, президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України, Валерія Бевзенка, член комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

* Відбудеться робоча поїздка Прем`єр-міністра України Миколи Азарова на будівельний майданчик гуртового сільськогосподарського ринку «Столичний» (Кільцева дорога (сусідня територія з торговельним центром «Аракс»).

* Відбудеться публічна дискусія на тему: «Чи добудують в Україні недобудови?». Ініціатори проведення - ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP і «Дзеркало тижня. Україна». Анатолій Максюта, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України; Володимир Рибак, голова Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики; Михайло Голиця, президент ХК "Київміськбуд"; Лев Парцхаладзе, депутат Київради; Микола Толмачов, голова компанії "ТММ"; Василь Горбаль, народний депутат України; Роман Шпек, старший Радник «Альфа банку»; Володимир Лавренчук, голова Правління "Райффайзен Банку Аваль".

* Автори звернення учасників АвтоМайдану до прем`єр-міністра України, члени Ради підприємців України проведуть консультації з членами уряду щодо реалізації законодавчих ініціатив, спрямованих на поліпшення умов ведення підприємницької діяльності в Україні. Мова піде про законопроекти: "Про внесення змін до Податкового кодексу України про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва"; "Про внесення змін до ст. 139 Податкового Кодексу України про витрати підприємств, які не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку" та ін. запрошені: віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики С.Тігіпко, голова Комітету ВРУ з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія Королевська, міністр фінансів Ф.Ярошенко, міністр юстиції О.Лавринович, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі В.Копилов, голова правління Пенсійного фонду Б.Зайчук.

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