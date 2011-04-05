Янукович підписав укази про скорочення апарату Адміністрації Президента та РНБО

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав укази про скорочення апарату Адміністрації Президента та Ради національної безпеки та оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні на брифінгу.

За його словами, згідно з указами «Про питання Адміністрації Президента» і «Про питання апарату РНБО», змінено й оптимізовано структуру цих інституцій. Сумарно скорочено штат з 740 осіб до 604 осіб.