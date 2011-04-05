Скорочення штатів у органах влади буде продовжуватися - Льовочкін

Скорочення штатів у органах влади буде продовжуватися, незважаючи на спротив чиновників середньої ланки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні на брифінгу.

Він зауважив, що цього року в Україні планується скорочення апаратів обласних державних адміністрацій. С.ЛЬОВОЧКІН зауважив, що це питання найближчих місяців.

Глава АП нагадав, що Президент підписав указ про проведення адміністративної реформи, яким зменшення чисельності апаратів ОДА було заплановано на другий і третій квартали поточного року, загальне скорочення держслужбовців має становити 30%. С.ЛЬОВОЧКІН підкреслив, що у голів ОДА залишиться по три заступники.

При цьому він зауважив, що основна вимога Президента полягає в тому, щоб якість роботи держадміністрацій не погіршилась, аби люди мали можливість вчасно отримувати від влади якісні послуги.

С.ЛЬОВОЧКІН зауважив, що на сьогодні держава виконує функції, які не завжди виправдані. Зокрема, кількість державних функцій становить 9 тис. 700, вона буде скорочена до 5,5 тис. За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, це дозволить не лише скоротити бюджетні видатки, а й кількість чиновників.

При цьому глава АП наголосив, що в державі дійсно спостерігається опір держслужбоців середньої ланки.

«Дійсно, і глава держави неодноразово наголошував, є шалений опір бюрократії, насамперед, середньої ланки – тому що надмірні функції, вони часто відбувались за рахунок громадян, за рахунок їх часу, який вони втрачали на спілкування з державними органами, видатки бюджету спрямовувались на утримання чиновника, який виконував функції, які людям зовсім не потрібні», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Водночас, глава АП зауважив, що, незважаючи на цей опір, Президент буде продовжувати реалізувати адміністративну реформу.