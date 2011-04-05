Янукович затвердив чисельність працівників АП у кількості 514 штатних одиниць - указ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ "Деякі питання Адміністрації Президента України", який передбачатиме скорочення чисельності працівників АП.

Текст указу № 352/2011 від 5 квітня розміщений на офіційному сайті Президента.

В.ЯНУКОВИЧ затвердив граничну чисельність працівників Адміністрації Президента України у кількості 514 штатних одиниць.

Згідно з указом, керівник АП матиме одного першого та двох заступників.

У структурі Адміністрації Президента залишаться радник - представник Президента України у Конституційному Суді України, радник Президента України - керівник Головного управління з питань безпекової та оборонної політики, радник Президента України - керівник Головного управління з питань судоустрою, радник - керівник Головного управління з питань діяльності правоохоронних органів, радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин, радник Президента України - керівник Головного управління державного протоколу та церемоніалу, радник Президента - керівник Головного управління з питань конституційно-правової модернізації, радник Президента - керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань.

У структурі АП також залишилися прес-секретар Президента та уповноважені Президента.

В Адміністрації Президента працюватимуть Головне управління з питань економічної політики та впровадження економічних реформ, Головне управління з питань реформування соціальної сфери, Головне управління з питань безпекової та оборонної політики, Головне державно-правове управління, Головне управління з питань судоустрою, Головне управління з питань діяльності правоохоронних органів, Головне управління з питань регіональної та кадрової політики, Головне контрольне управління, Головне управління з питань міжнародних відносин, Головне управління державного протоколу та церемоніалу, Головне управління забезпечення доступу до публічної інформації, Головне управління з питань конституційно-правової модернізації, Головне управління документального забезпечення, Головне управління організаційного забезпечення, Головне управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань, прес-служба, Управління державних нагород, Управління з питань громадянства, Управління з питань європейської інтеграції, Управління з питань звернень громадян, Управління з питань комунікацій, Управління з питань помилування, Управління забезпечення зв'язків з Верховною Радою України, Управління забезпечення зв'язків з Кабінетом міністрів України, Управління забезпечення зв'язків з Конституційним Судом України та представництва інтересів Президента України в судах, Режимно-секретне управління.

Згідно з указом, глава Адміністрації Президента України, його перший заступник і заступники, радники Президента, прес-секретар Президента, уповноважені Президента призначаються на посади і звільняються з посад Президентом. Інші працівники АП призначаються на посади і звільняються з посад главою Адміністрації Президента, якщо інше не передбачено актами Президента.

Керівник Адміністрації Президента відтепер не лише здійснюватиме загальне керівництво АП і представлятиме адміністрацію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями, але й координуватиме діяльність першого заступника та заступників глави АП, радників Президента, прес-секретаря Президента та уповноважених Президента.

Перший заступник, заступники глави Адміністрації Президента, окремі радники Президента "виконують обов'язки, забезпечують координацію та керівництво діяльністю закріплених за ними структурних підрозділів Адміністрації відповідно до Схеми розподілу обов'язків між главою Адміністрації Президента України, його першим заступником і заступниками, радниками Президента України та закріплення за ними структурних підрозділів Адміністрації Президента України", а також "вносять главі АП пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідних структурних підрозділів адміністрації".

Прес-секретар Президента забезпечує висвітлення діяльності глави держави, представляє його офіційну позицію засобам масової інформації, а також забезпечує проведення за участю Президента прес-конференцій, брифінгів, інших заходів для представників ЗМІ та аналізує висвітлення діяльності глави держави у засобах масової інформації та інформує Президента, главу АП з цього питання.

Крім того, прес-секретар забезпечує координацію та керівництво діяльністю прес-служби Адміністрації Президента України.

В.ЯНУКОВИЧ доручив главі своєї пдміністрації Сергію ЛЬОВОЧКІНУ подати на затвердження проект Положення про представника Президента України у Верховній Раді України та здійснити в установленому порядку заходи, що випливають із цього цказу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.