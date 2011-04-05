Чисельність штату апарату РНБО не буде перевищувати 90 осіб - указ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ "Деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України", який передбачає скорочення чисельності штатних одиниць.

Текст указу № 353/2011 розміщений на офіційному сайті Президента.

В.ЯНУКОВИЧ затвердив граничну чисельність працівників Апарату РНБО у кількості 90 штатних одиниць.

Згідно з указом Президента, керівництво Апарату РНБО обмежуватиметься секретарем РНБОУ, його першим і ще двома заступниками.

У структурі Апарату залишаться прес-секретар, Управління експертно-аналітичного забезпечення, Управління координаційної та адміністративної роботи, Управління організаційного забезпечення, юридичний відділ, фінансово-економічний відділ, відділ документообігу та архіву, відділ забезпечення доступу до публічної інформації, відділ кадрів, Служба секретаря РНБО, сектор контролю виконання актів Президента України, режимно-секретний сектор.

В.ЯНУКОВИЧ доручив секретарю РНБО Раїсі БОГАТИРЬОВІЙ вжити заходів щодо приведення штатного розпису Апарату РНБО у відповідність із цим указом, а також забезпечити здійснення заходів, пов'язаних зі скороченням чисельності працівників Апарату РНБО, у тому числі попередження в установленому порядку працівників про наступне звільнення, забезпечення при їхньому звільненні безумовного виконання вимог законодавства України про державну службу, про працю.

Довідка УНІАН. Попередній Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 17 березня 2009 року затвердив чисельність керівного апарату РНБО у кількості 10 осіб, у тому числі секретаря РНБО, трьох його перших та шістьох заступників.

До рішення В.ЯНУКОВИЧА у структурі РНБО працювали також Департамент воєнної безпеки, Департамент зовнішньополітичних аспектів національної безпеки, Департамент економічної безпеки, Департамент соціальної безпеки, Департамент державної безпеки, Департамент енергетичної безпеки, Департамент екологічної та науково-технічної безпеки та Контрольне управління, які зараз скорочені.