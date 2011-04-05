Колесніков розповів, коли українці відчують покращення життя

Віце-прем’єр міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ прогнозує, що перші результати роботи нинішньої влади, спрямовані на покращення життя, українці відчують у другій половині 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ сказав на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Я хочу сказати, що легше відповісти: десь є, а десь ні, напевно. Але якщо Україна 20 років жила в умовах піонерського табору з таким партизансько-окупаційним режимом, то як можна за рік досягти результатів? Безумовно, пройде 2-3-4 роки і результат буде”, - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, реформи, які почав Президент Віктор ЯНУКОВИЧ, мають системний характер, але не можуть дати миттєвих результатів.

“Я дуже добре пам’ятаю “Український прорив”. В березні Юлія Володимирівна сплатила по 1 тис. грн... І в серпні того ж року почалася криза. І Україна виявилась найбільш постраждалою. Це розплата за популізм”, - заявив віце-прем’єр міністр.

“ЯНУКОВИЧ не хоче популізму і не хоче за нього розплачуватись. ЯНУКОВИЧ фундаментально виставив реформи і фундаментально їх реалізує. Я думаю, що перші результати можна буде побачити – видимі – у другій половині 2012 року”, - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

На запитання журналістів, кого він мав на увазі, коли говорив про “партизан” та “окупантів”, Б.КОЛЕСНІКОВ відповів: “Партизани – це, вочевидь, підприємці, які не могли з лісу й носа показати, за великим рахунком. А окупанти – це, напевно, все-таки прокуратура, міліція та податкова адміністрація. Мені так здається”.

За його словами, в Україні 99,9% підприємців думають “не про розвиток бізнесу, а про стосунки з правоохоронними органами”. “Тільки правоохоронні органи повинні пам’ятати, що кошти для них закінчуються. І Президент не буде ризикувати долею українського народу та 13 млн. пенсіонерів, працівників освіти та медицини заради 50 тис. або 100 тис. бариг та хабарників... Тим паче у пагонах”, - додав Б.КОЛЕСНІКОВ.