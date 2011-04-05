Кабмін призначив Горобця гендиректором держконцерну «Укрторф»

Кабінет Міністрів України призначив Ігоря ГОРОБЦЯ генеральним директором державного концерну «Укрторф».

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну від 4 квітня ц.р. № 256-р, текст якого обнародувано на урядовому порталі.

І.ГОРОБЕЦЬ з жовтня 2006 року по серпень 2009 року був заступником голови правління ВАТ «Укртранснафта».

Як повідомляв УНІАН, 28 березня Кабмін звільнив Віктора ЮРЧЕНКА з посади генерального директора ДК “Укрторф”, а також його заступників - Євгена ГУДЗИКЕВИЧА і Олега ОСТАПЮКА. Звільнення пов`язані з переходом згаданих осіб на іншу роботу.

Довідка УНІАН. Кабмін постановою від 3 травня 2007 р. № 689 створив державний концерн “Укрторф”. До концерну увійшли підприємства: Волиньторф, Житомирторф, Київторф, Коростишевський завод “Реммашторф”, Поділляторф, (м. Хмельницький), Рівнеторф, Сумиторф, Чернігівторф і Укрінспаливо (Черкаська обл.).

Державний концерн “Укрторф” є державним господарським об`єднанням, контроль за діяльністю якого здійснює Міністерство енергетики і вугільної промисловості.

Концерн здійснює координацію роботи його учасників, яка проводиться за принципом єдиного технологічного процесу, пов`язаного із видобутком і переробкою торфу.