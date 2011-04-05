Рада закликає ЄС зняти довгостроковий статус з перспективи запровадження безвізового режиму

Верховна Рада України ухвалила заяву “Про співробітництво між Україною та Європейським Союзом у візовій сфері”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови, якою ухвалюється дана заява, проголосували 290 з 358 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Верховна Рада закликає Європейський Союз та його держави-члени продемонструвати політичну волю і зняти довгостроковий статус з перспективи запровадження ЄС безвізового режиму для громадян України, включивши відповідне положення до майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Також парламент закликає надати Україні можливу допомогу у виконанні Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

ВР закликає Євросоюз до запровадження безвізового режиму забезпечити неухильне виконання посольськими і консульськими установами держав-членів ЄС положень Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз, зокрема, щодо переліку необхідних документів при подачі заявки на отримання візи, видачі багаторазових та безкоштовних віз тощо.

Верховна Рада також закликає Євросоюз внести зміни до Угоди між Україною і ЄС про спрощення оформлення віз з метою розширення категорій громадян України, які могли б скористатись її перевагами, зокрема, за рахунок представників неурядових громадських організацій, релігійних організацій та організованих груп туристів; скасувати плату за оформлення національних та шенгенських віз для громадян України, врахувавши позитивний досвід Литви, Латвії та Естонії, які вже скасували плату за оформлення національних віз для громадян України; забезпечити обов’язковість надання пояснень заявникові у випадку відмови у видачі візи згідно з відповідними положеннями Візового кодексу ЄС; здійснювати подальші кроки для створення належних умов при поданні документів та отриманні віз українськими заявниками у посольствах та консульствах держав-членів ЄС.

Верховна Рада очікує, що Президент України визначить виконання Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України одним з першочергових пріоритетів; затвердить Національний план з виконання Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, який чітко визначить відповідні завдання, їхніх виконавців і терміни реалізації; здійснить належні кроки у напрямі забезпечення верховенства права та поваги до основоположних свобод, оскільки від цього, як це випливає з Резолюції Європарламенту від 25 листопада 2010 року щодо України, залежить успішність процесу лібералізації візового режиму.

Крім того, ВР очікує, що Кабінет міністрів України забезпечить належну реалізацію Національного плану з виконання Плану дій з лібералізації Євросоюзом візового режиму для України після його затвердження Президентом України, а також створить для належного виконання Плану дій дієвий механізм міжвідомчої координації та забезпечить належне фінансування відповідних заходів.

Верховна Рада сподівається, що уряд забезпечить оперативну розробку і подання до парламенту законопроектів, необхідних для належного виконання плану дій.

Також ВР сподівається, що уряд створить базу даних іноземців та осіб без громадянства – заявників на отримання віз на в’їзд до України, у тому числі тих, кому було відмовлено у видачі таких віз, а також врегулює механізм передачі таких даних від Міністерства закордонних справ України до Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, а також інших державних органів, яких стосуються ці питання.

Парламент сподівається, що уряд вживе заходів для створення єдиної національної бази даних управління міграційними потоками, продовжить реформування Державної прикордонної служби України відповідно до Концепції розвитку Державної прикордонної служби України на період до 2015 року.