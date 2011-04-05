Анонс на 6 квітня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням прем`єр-міністра Миколи Азарова.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена початку реалізації соціального екологічного проекту «H2O», який ініціював срібний призер Олімпійських ігор у Сіднеї Денис Силантьєв. Завдяки цьому соціальному проекту планують очищення озер в містах: Київ, Харків, Івано-Франківськ. На очищених озерах будуть проводити «Клуб дитячого плавання», завдяки якому діти віком від 6 до 12 років протягом літа зможуть безкоштовно навчитися плавання. Учасники: Денис Силантьєв, президент Фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання, Марк Поллінз, керівник програми забезпечення дотримання водоохоронного законодавства агентства захисту і природи США, учасники соціального проекту: актриси Сніжана Єгорова, Даша Малахова, Ольга Сумська, представники Державного комітету України з водного господарства.

* Круглий стіл на тему: «Кому дістанеться українська земля?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Скасування мораторію на продаж землі: за і проти. Українська земля стане товаром: які наслідки? Юридична оцінка українського ринку землі. Учасники: Сергій Святко, директор ДП «Земельний фонд»; Сергій Гордієнко, народний депутат України (КПУ); Володимир Яворівський, народний депутат (БЮТ); Геннадій Новіков, голова Аграрного союзу України; Борис Бернштейн, Асоціація «Союз бірж України»; Сергій Коз’яков, адвокат та ін.

* Відбудеться засідання Комітету з економічних реформ при КОДА. Учасники обговорять реалізацію національних проектів: «Доступне житло», «Чисте місто», (будівництво комплексів з переробки та утилізації твердих побутових відходів), «Нова інфраструктура», освітнього проекту електронного навчання на базі шкільних нетбуків та ін. Також говоритимуть про підписання Угоди про регіональний розвиток Київської області між КМУ та Київською облрадою, який буде визначати спільні заходи з розвитку високотехнологічного агропромислового виробництва. Учасники: голова КОДА Анатолій Присяжнюк, перший заступник голови КОДА Ярослав Москаленко.

* Прес-конференція на тему: «Будівельна Палата України», Українська Будівельна Асоціація (УБА) і «Всеукраїнський союз будівельних матеріалів та виробів» об`єднуються в Конфедерацію будівельників України». Учасники: Володимир Поляченко, президент Будівельної Палати, Лев Парцхаладзе, голова Ради директорів УБА, Іван Салій, голова Наглядової ради «Всеукраїнського союзу будівельних матеріалів та виробів».

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Подальші дії організаторів АвтоМайдану і Податкового майдану". Учасники: А.Панайотов, член Координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу, співорганізатор АвтоМайдану; В.Рой, голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва, співорганізатор Податкового майдану; З.Шкіряк, голова громадського об`єднання "Новий Київ"; О.Шаповаленко, координатор підприємницького руху Львівській області, співорганізатор Податкового майдану, співголова Ради підприємців України; Н.Королевська, народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, співголова Ради підприємців України.

* Відбудеться брифінг народного депутата України голови Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н.Королевської.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Рейдерська атака на Союз дизайнерів України?» Керівництво організації в особі Сергія Чуєва (голова СДУ), Юрія Борисова (заступник голови СДУ), Дмитра Іванова (голова молодіжної секції СДУ, лідер молодіжного об`єднання ВАРТО) просить допомоги у ЗМІ, щоб звернути увагу судових і правоохоронних органів на спробу знищення одного з найстаріших творчих спілок країни.

* Круглий стіл на тему: "Динаміка іноземних інвестицій в Україні після відстрочки траншу МВФ для нашої країни". Організатори: Фонд якісної політики, Інститут соціально-політичного проектування. Буде проаналізовано ситуацію в сферах, які впливають на прихід іноземних інвестицій в українську економіку: податкове обкладання, валютне регулювання, взаємовідносини з судовою системою.

* Президент України Віктор Янукович візьме участь у публічній презентації концепції «Інвестиційна реформа».

* Відбудеться засідання Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики. Питання: інформація голови Державної митної служби України І.Калєтніка про результати роботи за 2010 рік і про хід роботи над проектом нової редакції Митного кодексу України; проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України та інші законодавчі акти України та ін

* Прес-конференція, присвячена Європейському тижню енергоефективності в Україні. 11-15 квітня в Києві, Львові, Полтаві і Ковелі відбудуться заходи, присвячені обговоренню та популяризації енергоефективності та відновлювальної енергетики. Буде представлено Програму Європейського тижня енергоефективності в Україні. Запрошені: Жозе Мануел Пінту Тейшейра, посол, голова Представництва ЄС в Україні; Лоранс Леводель, аташе з питань співробітництва, посольство Франції в Україні; Габріель Бланк, секторний менеджер з енергоефективності та відновлювальної енергетики, Представництво ЄС в Україні; Святослав Павлюк, заступник директора Фонду українсько-польського співробітництва (PAUCI).

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