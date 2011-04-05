Головне на 5 квітня

Фінанси

Нацбанк: гроші при достроковому знятті депозиту видаватимуть впродовж 30 днів

Національний банк України має намір ініціювати зміни до законодавства України, згідно з якими при достроковому розірванні фізичною особою депозитного договору банк йому може повернути гроші впродовж 30 днів з часу звернення.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, переданому агентству УНІАН.

Як повідомлялося, в лютому ц.р. Нацбанк виніс на обговорення громадськості можливі варіанти дострокового вилучення термінових банківських депозитів. Окрім вищезгаданої норми, також пропонувався варіант повної заборони фізичним особам достроково розривати термінові депозитні внески.

«За результатами обговорення пропозицій і з урахуванням міжнародного досвіду..., НБУ вважає за доцільне ініціювати внесення до законодавчих актів України таких змін: встановити, що у разі звернення вкладника з вимогою про видачу вкладу до настання терміну, обумовленого договором термінового вкладу, банк зобов`язаний видати вклад упродовж 30 днів із дня звернення, але не пізніше терміну, встановленого договором», - говориться в повідомленні регулятора.

Крім того, Нацбанк пропонує в законодавчому порядку надати йому право вводити тимчасовий мораторій на дострокове зняття банківських вкладів у разі настання ознак кризової ситуації згідно з визначеними законом критеріями (самі критерії в повідомленні не вказуються - УНІАН).

«Національний банк України вважає, що ці зміни дадуть можливість забезпечити захист прав усіх вкладників банків, оскільки банк у встановлений законом термін зобов`язаний буде видати вкладникові кошти на першу вимогу, а також запобігти дестабілізації банківської системи у разі масового неконтрольованого зняття коштів з банківських рахунків», - резюмує Нацбанк.

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ЄБРР готовий подвоїти фінансування проектів «Укрзалізниці»

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готовий до співпраці з "Укрзалізницею" і виявив бажання подвоїти фінансування своїх проектів за умови реформування залізничного транспорту України.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», про це йшлося під час зустрічі генерального директора «Укрзалізниці» Володимира КОЗАКА з директором департаменту транспорту ЄБРР Сью БАРЕТ, що відбулася 4 квітня в м. Києві.

Серед перспективних нових проектів, які можуть з`явитися вже цього року, залізничники і банкіри називають проекти з електрифікації та оновлення рухомого складу.

Зі свого боку В.КОЗАК запевнив банкірів у тому, що реформування залізничного транспорту почнеться скоро, адже на сьогодні є всі складові для ефективного реформування - єдині наміри і скоординовані дії всіх учасників процесу: залізничників, уряду і керівництва держави.

Як наголошувалося на зустрічі, також ЄБРР сприятиме «Укрзалізниці» в розробці нових кредитних програм. «ЄБРР сприятиме українським залізницям в розробці спільних проектів також і з Європейським інвестиційним банком», - зазначила С.БАРЕТ.

Нагадаємо, що спільними зусиллями ЄБРР і «Укрзалізниці» вже реалізуються кілька проектів. Один із них - проект «Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України». За кошти кредиту придбано 24 шляхових машини на суму 80 млн. дол. США. Також у рамках цього проекту вже проведено тендер з відбору підрядника для проектування і будівництва Бескідського тунелю. Сума контракту з ПДВ і непередбаченими витратами становить 102,7 млн. євро.

Крім того, "Укрзалізницею" і ДП "Донецька залізниця» підписана Кредитна угода з ЄБРР для реалізації комерційного проекту «Оновлення рухомого складу на залізницях України», метою якої є придбання вантажних піввагонів. Загальна вартість проекту становить 73,5 млн. дол. США, кредитні кошти - 62,5 млн. дол. США, кошти Донецької залізниці - 11 млн. дол. США. Проект перебуває у стадії реалізації.

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У січні-березні до Держбюджету надійшло 187,4 млн. грн. від ліцензування

У січні-березні 2011 року надходження до Державного бюджету від ліцензування становили 187,371 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної податкової служби України (ДПСУ), переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, на 1 квітня в Україні діяло 74 ліцензії на виробництво спирту, 213 – на виробництво алкогольних напоїв, 11 – на виробництво тютюнових виробів, 476 – на право оптової торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами і 189,405 тис. – на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Надходження коштів до місцевих бюджетів від ліцензування становили 185,037 млн. грн., в т.ч.: ліцензування виробництва – 54,8 тис. грн.; ліцензування торгівлі – 37,083 млн. грн.; ліцензування роздрібної торгівлі – 147,9 млн. грн.

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ПЕК

Кабмін завтра на засіданні розгляне питання про зниження акцизу на нафтопродукти

Кабінет Міністрів України на своєму завтрашньому засіданні має намір розглянути питання про зниження акцизу на нафтопродукти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Завтра, мабуть, ми розглянемо питання про можливість зниження акцизу на нафтопродукти настільки, наскільки це необхідно, аби підтримати стабільність», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що в зв`язку з можливим зниженням акцизів на нафтопродукти виникне питання про компенсацію наповнення Фонду дорожнього будівництва, який формується за рахунок цих акцизів.

«Мабуть, треба подумати про те, аби наші автоперевізники мали змогу купувати бензин за стабільними цінами. Це дуже важливо. Ось над таким комплексом питань уряд нині працює», - наголосив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні М.АЗАРОВ заявив, що Кабінет Міністрів України має намір зменшити акциз на нафтопродукти на 50 доларів за тонну.

Довідка УНІАН. Прийнятим у грудні 2010 року Податковим кодексом відмінено щорічний транспортний збір, кошти від якого повинні були прямувати на ремонт доріг. Водночас, НК передбачає підвищення з 1 січня 2011 року акцизу на бензин на 37,9% – із 132 до 182 євро за тонну; на дизельне пальне: з вмістом сірки понад 0,2% – із 65 до 90 євро за тонну, із вмістом сірки 0,035-0,2% – з 50 до 69 євро за тонну, більш як 0,005%, але не більше ніж 0,035% – із 45 до 62 євро за тонну, не більше ніж 0,005% – з 30 до 42 євро за тонну.

До цього ставка акцизного збору на бензин підвищувалася в травні 2010 року. Тоді Верховна Рада підвищила податок на 20% – із 110 до 132 євро за тонну.

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«Газ України» з 1 квітня виділяє підприємствам ТКЕ газ за умови 100% оплати

Починаючи з 1 квітня, ДК «Газ України» виділяє підприємствам комунальної теплоенергетики (ТКЕ) планові обсяги природного газу на квітень за умови стовідсоткової оплати ресурсу, спожитого впродовж січня-лютого нинішнього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що якщо до 16 квітня 2011 р. підприємства ТКЕ не здійснять розрахунки за спожитий в січні-березні 2011 р. природний газ, підприємства з газопостачання і газифікації відключать теплопостачальників - боржників від газоспоживання.

Таке рішення обумовлене незадовільним станом розрахунків тепловиробників за спожитий упродовж опалювального періоду 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) газ.

Станом на 4 квітня ц.р., згідно з даними оперативного моніторингу, підприємства ТКЕ заборгували ДК «Газ України» за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ понад 6 млрд. грн. (без АЕК «Київенерго»). Рівень розрахунків становить 53%.

У поточному опалювальному сезоні найбільшу заборгованість накопичили підприємства ТКЕ Донецької (1,06 млрд. грн.), Дніпропетровської (824 млн. грн.), Харківської (793 млн. грн.), Луганської (353 млн. грн.), Запорізької (305 млн. грн.), Одеської (286 млн. грн.), Київської (223 млн. грн.), Львівської (222 млн. грн.), Полтавської (200 млн. грн.), Житомирської (143 млн. грн.) областей, а також АР Крим (254 млн. грн.).

Столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» за 2010-2011 рр. заборгувала ДК «Газ України» 1,75 млрд. грн. (оплата в 2011 р. – 69%).

Найнижчий рівень оплати (з 1 жовтня 2010 р.) у теплопостачальників Закарпатської області (31%), АР Крим (38%), м. Севастополь (40%), Донецької (43%), Луганської (44%), Житомирської (47%), Кіровоградської (48%), Дніпропетровської, Харківської (по 50%), Волинської, Івано-Франківської (по 51%), Чернівецької (52%) областей.

Оперативний моніторинг ДК «Газ України» свідчить про те, що населення в цілому сумлінно і своєчасно сплачує вартість спожитих комунальних послуг, зокрема теплової енергії. Проте, в результаті порушення окремими тепловиробниками вимог постанови Кабінету міністрів України від 03.12.08 №1082, сплачені населенням кошти своєчасно до компанії не надходять.

ДК «Газ України» відзначає, що природний газ, що використовується для виробництва теплової енергії, є товаром, і купується за імпортними контрактами. Відповідно до діючих контрактів, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов`язана своєчасно розраховуватися з ВАТ «Газпром». У разі порушення термінів оплати можуть застосовуватися штрафні санкції, розмір яких перевищуватиме вартість одержаного газу.

ДК «Газ України» закликає всіх тепловиробників і місцеві органи влади забезпечити виконання рішень уряду за стовідсотковими і своєчасними розрахунками за спожитий газ.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 №2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» і постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.

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Для приєднання до МС Україна вимагає знизити ціну на газ і відмінити мита на нафту

Перегляд умов поставок газу і скасування експортних мит на нафту є умовою України для приєднання до Митного союзу (МС) Росії, Білорусі та Казахстану.

Про це заявив уповноважений Кабінету міністрів України зі співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійського економічного співтовариства Валерій МУНТІЯН в інтерв`ю «Коммерсант-Украина».

Він відзначив, що, приєднуючись до МС, Україна буде вимушена підвищити свої митні тарифи, визначені членством у СОТ (в Україні вхідний тариф становить 4,5%, а в країнах МС – 10,25%). Компенсацію втрат країн-членів СОТ у цьому випадку має покрити МС.

«Ми не можемо відмовитися від членства у СОТ, адже воно теж дає нам певні вигоди. А це означає, що нам доведеться вести переговори з усіма 153 країнами–членами СОТ, домовляючись про зміну умов нашого членства. Природно, ці країни порушать питання про компенсацію втрат, які вони зазнають», - сказав В.МУНТІЯН.

Умовою України, зазначив він, є те, що компенсацію здійснюватиме МС.

«Це наша перша умова: якщо ми погоджуємося на поглиблену інтеграцію в Митний союз, МС має взяти на себе ці компенсації», - відзначив В.МУНТІЯН.

У Мінекономрозвитку вже прорахували "ціну питання" – якщо взяти за основу економіку докризового 2008 року, втрати України становитимуть 1,9 млрд. дол.

«Ми висуваємо умову, щоб Російська Федерація переглянула формулу договору на поставки газу, зменшивши його вартість для України як мінімум в 2 рази... Ми хочемо, щоб в результаті інтеграції в МС росіяни зняли експортний митний збір – а це 300 дол. за тонну. Ще один компенсатор – транспортні тарифи. Сьогодні залізничний тариф становить третину вартості енергетичного вугілля, яке ми одержуємо з Росії. І нарешті, ми чекаємо зростання кооперації. Вона дасть величезний ефект і в енергетиці, і в машинобудуванні, і в авіації, і в інших галузях», - заявив В.МУНТІЯН.

Крім того, Україна наполягатиме на гарантіях обсягу транзиту російського газу українською ГТС на рівні не менш як 95,8 млрд. кубометрів.

За попередніми розрахунками, повідомив він, скасування експортних мит на нафту дасть Україні щорічно до 3 млрд. дол., на нафтопродукти – близько 500 млн. дол., зниження цін на газ до рівня внутрішньоросійських – 4,5 млрд. дол., компенсація за зміну зобов`язань України перед СОТ – 1,9 млрд. дол.

В.МУНТІЯН також підтримав ідею створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС після вступу України до МС.

«Підписання договору про створення ЗВТ із СНД очікується в травні цього року, а вже в липні, якщо буде відповідне рішення Конституційного суду і завершиться проведення внутришньодержавних процедур, ми зможемо приєднатися до протоколу про створення Митного союзу. Але від ЄС Україна не відмовляється, адже для нас головне – зберегти незалежність і суверенітет в процесі інтеграції. Тому наступний етап – договір про зону вільної торгівлі між МС і ЄС. Ми прогнозуємо його підписання в 2015 році. А в 2017 році можуть бути підписані договори про ЗВТ з Організацією Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), з іншими об`єднаннями і країнами регіону», - сказав В.МУНТІЯН.

Нагадаємо, що на даний момент Україна проводить консультації з приводу можливості приєднання до Митного союзу. Водночас на завершальній стадії перебувають переговори про ЗВТ з Євросоюзом. У Брюсселі 4-8 квітня відбувається черговий раунд переговорів щодо підготовки угоди про ЗВТ. Документ планується узгодити в першій половині цього року і підписати до кінця цього року.

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АМКУ дозволив "Лукойл-Україна" купити шість АЗС

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив компанії "Лукойл-Україна" (Київ) придбати 5 цілісних майнових комплексів автозаправних станцій в Кіровоградській області та 1 - у Черкаській області.

Про це повідомляє портал "Нефть России".

Згідно з повідомленням, АЗС у Кіровоградській області належать приватній компанії "Скит-Інвест" (село Велика Северинка), а в Черкаській області - ТОВ "Будівельно-монтажна компанія" Промбудсервіс "(Умань).

Довідка УНІАН. Компанія "Лукойл-Україна" - дочірня компанія російської нафтової компанії "Лукойл". Є оптово-роздрібним оператором на ринку нафтопродуктів і на сьогоднішній день управляє мережею із 276 АЗС (4,4% від загального числа АЗС у країні).

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Агро

На весняно-польові роботи буде потрібно в цілому 35 млрд. грн. - Мінагропрод

На весняно-польові роботи буде потрібно 35 млрд. грн. замість 27 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор Департаменту розвитку ринків рослинництва Міністерства аграрної політики та продовольства України Олександр ДЕМИДОВ.

«Проблемні питання є по фінансуванню. За попередніми даними, потрібно було 27 млн. грн. коштів, але відбулося підвищення ціни на паливно-мастильні матеріали, заходи захисту, мінеральні добрива. Думаю, потрібно буде не 30, а 35 млрд. грн., і ці кошти будуть витрачені на проведення весняно-польових робіт», - сказав він.

Щодо здешевлення мінеральних добрив О.ДЕМИДОВ зазначив, що за дорученням КМУ повинні поставити в березні 50 тис. тонн аміачної селітри і 150 тис. тонн у квітні. «На сьогодні, на жаль, законтрактовано постачання лише 15 тис. тонн, поставлено близько 8 тис. тонн», - зазначив він.

Проте, заявки регіонів на мінеральні добрива вже майже виконано. «Міндобрив планували купити 796 тис. тонн, на сьогодні вже куплено майже 700 тис. тонн, тобто через декілька днів буде виконана заявка регіонів», - сказав О.ДЕМИДОВ. За його даними, з 8,1 млн. га посівів зернових озимих майже 7 млн. га вже удобрено.

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Сівба ранніх зернових і зернобобових завершиться в Україні за 10-15 днів

Сівба ранніх зернових і зернобобових культур завершиться в Україні за 10-15 днів, залежно від погодних умов.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор Департаменту розвитку ринків рослинництва Міністерства аграрної політики і продовольства України Олександр ДЕМИДОВ.

За його словами, з 4 млн. га ранніх зернових і зернобобових на сьогодні посіяно 1,3 млн. га — 30%.

«Чотири регіони на сьогодні: АР Крим, Одеса, Херсон, Миколаїв — практично вже завершили посівну кампанію. Ми вже за добу сіємо 200-250 тис. га, вийдемо на 300-350 тис., і через кілька днів ми завершимо сівбу ранніх зернових, зернобобових. Крім того, ми на сьогодні вже посіяли близько 60 тис. га цукрового буряку, почали сівбу соняшнику», - повідомив він.

За словами О.ДЕМИДОВА, в Україні змінилася структура посівних площ.

«Цього року ми збільшуємо площу посіву цукрового буряку на 50 тис. га — 550-560 тис. га буде посіяно, гречки - до 300 тис., що майже на 80 тис. га більше минулого року. Кукурудзи буде посіяно 3 млн. га, за попередніми даними регіонів. Це майже на 220 тис. га більше проти минулого року», - відзначив О.ДЕМИДОВ, уточнивши, що це відбуватиметься за рахунок зменшення площ під посів соняшнику і ярового ячменю.

Що стосується озимих культур, він зазначив, що вони у доброму стані й пересівати доведеться значно менше, ніж минулого року. Зокрема, пшениці пересіють близько 200 тис. га, тоді як минулого року пересіяли 700 тис. га.

В цілому засіяно 15,6 млн. га - на 500 тис. га більше, ніж минулого року.

З приводу врожаю О.ДЕМИДОВ сказав, що складно назвати точні цифри, оскільки все залежатиме від погоди.

«Вал, за попередніми розрахунками, в межах 42 млн. тонн. Я боюся називати цифри, оскільки минулого року називав 46 млн. - одержали 39 млн. тонн», - сказав він.

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Транспорт/Зв`язок

Кабмін закупить 757 тролейбусів та автобусів для міст, які приймають Євро-2012

Уряд цього року має намір закупити 757 тролейбусів і автобусів для оновлення транспортного парку міст, які офіційно прийматимуть матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в презентації, розданій під час проведення звітної прес-конференції віце-прем`єра – міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА, присвяченій підготовці до проведення Євро-2012.

Згідно з презентацією, зокрема, для Києва буде закуплено 370 автотранспортних засобів (185 автобусів, 185 тролейбусів), для Донецька - 143 тролейбуси, для Львова - 60 тролейбусів і 76 автобусів, для Харкова - 97 тролейбусів і 11 автобусів.

Закупівля транспортних засобів проходитиме в рамках Меморандуму про співпрацю між урядом України і Львівським автобусним заводом. У рамках цього меморандуму торік було закуплено 72 автобуси для оновлення автопарку міст, які приймають Євро-2012.

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Понад 150 автобусів планують запустити між “Борисполем” і Києвом під час Євро-2012

Понад 150 нових автобусів планується запустити для перевезення під час Євро-2012 пасажирів з міжнародного аеропорту “Бориспіль” у Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-прем’єр-міністр – міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

Відповідаючи на запитання, чи буде до Євро-2012 побудована міська електричка або метро з Києва до аеропорту “Бориспіль”, він сказав: “У терміни до початку Чемпіонату Європи, звичайно, ні. Це неможливо”.

“Буде працювати понад 150 нових автобсів. Авіапасажири незручностей не відчують”, - запевнив Б.КОЛЕСНІКОВ.

На запитання, чи точно з цього маршруту приберуть приватних перевізників, віце-прем’єр відповів: “Для обслуговування пасажирів, що прилітають у Київ, не може бути приватних перевізників, оскільки цей маршрут з дозволом під’їжджати до аеропорта буде розігруватись на тендері. Той таксопарк, що виграє, і здійснюватиме перевезення”. Б.КОЛЕСНІКОВ додав, що для контролю за цим у залах прильоту буде встановлено достатню кількість камер спостереження.

“А виліт – це, будь-ласка, під’їжджайте з міста чим захочете...”, - сказав віце-прем’єр. За його словами, така система діє у багатьох аеропортах Європи, де є окремі сектори прильоту і відльоту пасажирів.

“Зі Львовським та Харківським аеропортами складніше, там немає естакад під’їзних і ми не можемо розділити приліт та виліт. По Львову у нас рішення готове. А по Харкову нам також обіцяли”, - відзначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він також повідомив, що поки не йдеться про оновлення парку приміських електричок Києва.

“Я думаю, що забезпечимо достатню кількість автобусів. Але це ви гарне питання підняли щодо приміських поїздів... Україна має всі технічні можливості для їхнього виробництва”, - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.

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Президент доручив цього року побудувати об’їзну дорогу навколо Дніпропетровська

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив включити проект будівництва об’їзної дороги навколо Дніпропетровська до переліку будівництва доріг на цей рік

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив під час проведення наради з питань розвитку транспортної інфраструктури у Дніпропетровську.

На нараді голова Дніпропетровської ОДА Олександр ВІЛКУЛ презентував головні інфраструктурні проекти області, а саме: з будівництва південного обходу м. Дніпропетровськ та північного з’їзду з Кайдацького мосту.

Керівник ОДА повідомив, що проект будівництва південного обходу довжиною 18 км повністю готовий, проведено роботу щодо відведення землі, відселено людей з тих місць, де має будуватися ця автотраса. Питання тільки за тим, щоб включити цей проект до переліку будівництва автошляхів на 2011 рік і, відповідно, розпочати його фінансування.

Президент схвалив цей проект та доручив включити його до переліку і розпочати роботи.

Вартість проекту будівництва південного обходу становить 810 млн. грн. Передбачається, що він буде завершений до кінця 2011 року. Ця автомагістраль дасть змогу вивести з Дніпропетровська велику кількість вантажного транспорту. Нині через місто щодня проїжджає до ста тисяч вантажних автомобілів.

Щодо Кайдацького мосту, О.ВІЛКУЛ зазначив, що вже готова перша частина проекту, його заплановано закінчити до 2014 року.

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Поїзди Hyundai розпочнуть швидкісний рух в Україні в травні 2012 р.

Міжрегіональні поїзди компанії «Hyundai», які забезпечать впровадження в Україні швидкісного залізничного руху, почнуть курсувати в травні 2012 року.

Про це сказав віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ сьогодні під час прес-конференції зо підготовки до Євро-2012, повідомила УНІАН прес-служба Мінінфраструктури.

«Поїзди Hyundai будуть доставлені в квітні 2012 року, а в травні - почнемо регулярний рух. Тому швидкісний рух між чотирма містами, які прийматимуть Євро-2012, буде відкритий до чемпіонату», - сказав він.

Міністерство інфраструктури України й «Укрзалізниця» затвердили конфігурацію вагонів і зовнішній вигляд поїздів. Крім того, узгоджена внутрішня комплектація, зокрема, можливість надавати пасажирам цих поїздів послугу бездротового доступу в Інтернет.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2010 був підписаний контракт з компанією «Hyundai Corporation» на отримання "Укрзалізницею" 10 нових міжрегіональних електропоїздів в дев`ятивагонній комплектації для впровадження в Україні швидкісного залізничного руху. Завдяки цьому інвестиційному проекту, на залізницях України буде впроваджено двосистемні міжрегіональні електропоїзди, які перевозитимуть пасажирів у вагонах підвищеної комфортності зі швидкістю до 160 км/годину. Це перший крок на шляху до впровадження високошвидкісного пасажирського руху.

Згідно з контрактом, шість електропоїздів буде доставлено до Євро-2012, ще чотири - в 2012 році. Перші шість поїздів дадуть змогу організувати швидкісний рух між Києвом, Донецьком, Харковом і Львовом.

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Будівництво

Створено Конфедерацію будівельників України

Українська будівельна асоціація (УБА), Будівельна палата України та асоціація "Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів" об`єдналися в Конфедерацію будівельників України (КБУ).

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено сьогодні в ході установчих зборів конфедерації в Києві.

Президентом конфедерації обрано почесного президента АТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" (м. Київ) Володимира ПОЛЯЧЕНКА.

Головою Ради директорів конфедерації обрано голову Ради директорів УБА Льва ПАРЦХАЛАДЗЕ.

Конфедерація матиме статус саморегульованої організації.

Детальна інформація про цілі й завдання створено КБУ буде озвучена на прес-конференції найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ підтримує об`єднання Будівельної палати України, Української будівельної асоціації, асоціації “Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів і виробів” у Конфедерацію будівельників України.

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Уряд розраховує цього року вирішити питання з незавершеним житловим будівництвом

Уряд України розраховує цього року вирішити питання з об`єктами незавершеного житлового будівництва з високим ступенем готовності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ під час зборів будівельників України.

“Ми ставимо завдання перед міністром ТИХОНОВИМ (віце-прем`єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Віктор ТИХОНОВ – УНІАН), заступником міністра Кабінету міністрів Юрієм АНІСТРАТЕНКОМ, щоб кожне незавершене будівництво розглянути персонально, конкретно, що заважає його добудувати, щоб в 2011 році нарешті незавершені будівництва завершити”, - сказав прем`єр-міністр.

М.АЗАРОВ також відзначив, що якщо вдасться поєднати всі запропоновані урядом заходи з відновлення будівельної галузі, то за 2011-2012 роки можна вийти на докризовий рівень будівництва.

Прем`єр-міністр додав, що з початку року перші позитивні ознаки виходу з кризи будівельної галузі є: у півтора рази більше введено квартир в експлуатацію, обсяг будівельно-монтажних робіт за три місяці зріс на 6%. Проте М.АЗАРОВ вважає недостатніми темпи відновлення будівельної галузі.

Як повідомляв УНІАН, Державна іпотечна установа цього року рефінансує банки на суму 1,5 млрд. грн. для завершення будівництва житлових об`єктів з високим ступенем готовності та видачі іпотечних кредитів населенню в Україні.

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Промисловість

У Мінприроди обіцяють наступного року побудувати завод з переробки пестицидів

У Міністерстві екології та природних ресурсів обіцяють наступного року побудувати в Україні завод з переробки пестицидів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінприроди, про це представники міністерства повідомили членам спілки підприємств Франції-України MEDEF International в ході робочої зустрічі та обговорення спільних можливостей та пріоритетів співпраці.

Появі сучасного заводу із переробки пестицидів сприяє прагнення міністерства до 2015 року повністю очистити всі області України від застарілих засобів хімічного захисту рослин, зауважили у прес-службі.

Також у Мінприпроди нагадали, що цього року планується очистити від пестицидів 13 областей України: Київську, Донецьку, Львівську, Харківську, Дніпропетровську, Закарпатську, Івано-Франківську, Луганську, Миколаївську, Одеську, Хмельницьку, Рівненську області та АР Крим.

У 2010 році завдяки Мінприроди з 5 областей вивезли всі застарілі пестициди.

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США виділять 35 млн. доларів на утилізацію корпусів ракет на Павлоградському хімзаводі

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що США виділять 35 млн. доларів на спільну американсько-українську програму з утилізації корпусів ракет РС-22 на Павлоградському хімзаводі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент повідомив журналістам після церемонії урочистого відкриття на ПХЗ повномасштабної установки гідромеханічного вилучення твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, домовленість про фінансування США програми утилізації твердих корпусів міжконтинентальних балістичних ракет була досягнута під час його зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ у квітні 2010 року.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що на ПХЗ буде змонтовано і встановлено усе необхідне устаткування до 2013 року.

«До 2014-го, у крайньому випадку 2015 року стане можливим на 100% утилізувати тверде ракетне паливо та ракети на Павлоградському хімзаводі», - зазначив Президент.

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Японія

Вміст радіоактивного йоду у воді з японської АЕС у 7,5 млн. раз перевищує норму

Вміст радіоактивного йоду-131 у воді, яка витікає в Тихий океан з аварійною АЕС "Фукусіма-1", в 7,5 мільйона раз перевищує норму, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Кіодо.

За даними компанії-оператора АЕС TEPCO, проби води для аналізу було взято 2 квітня. Виявлено вміст йоду-131 в обсягу 300 тисяч беккерелів на один кубічний сантиметр води. Радіоактивна вода потрапляє в Тихий океан через тріщину в колодязі дренажної системи АЕС. Зупинити витік поки що не вдається, повідомляє TEPCO.

Як повідомляв УНІАН, раніше було ухвалене рішення про скидання радіоактивної води з АЕС в океан. Як заявив представник японського уряду, цей захід був неминучим - аби запобігти масштабному забрудненню території.

Фахівці заявляють, що радіоактивна вода розноситься океанськими течіями, внаслідок чого рівень радіації швидко знижується, і серйозної загрози морській флорі і фауні немає.

Після руйнівного землетрусу 11 березня й цунамі, що наступив після нього, на АЕС "Фукусіма-1" відмовила система охолоджування, на об`єкті було введено режим НС. Згодом на декількох енергоблоках сталися вибухи, що призвело до викиду радіоактивних елементів в атмосферу. Влада евакуювала людей з 20-кілометрової зони навколо АЕС. Пізніше почала з`являтися інформація про виявлення в ряді районів Японії радіоактивних елементів у повітрі, морській і питній воді і в продуктах харчування. Детальніше в темі: ЯПОНІЯ: ЗЕМЛЕТРУС-АВАРІЇ НА АЕС.

УНІАН