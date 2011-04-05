Офіційний курс НБУ на 06.04.11

100 USD США - 796.4700 (на 5 квітня - 796.2400) 100 EUR - 1128.2794 (на 5 квітня - 1133.8458) 10 RUR - 2.8133 (на 5 квітня - 2.8208)

Облікові курси банківських метал лов на 06.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото - 114253.62 (на 5 квітня - 114061.38) 961 XAG 10 Срібло - 3032.96 (на 5 квітня - 3062.34) 962 XPT 10 Платина - 142408.84 (на 5 квітня - 141651.10) 964 XPD 10 Паладій - 62522.90 (на 5 квітня - 62106.72) Офіційний курс НБУ на 06.04.11

100 USD США - 796.4700 (на 5 квітня - 796.2400)

100 EUR - 1128.2794 (на 5 квітня - 1133.8458)

10 RUR - 2.8133 (на 5 квітня - 2.8208)

Облікові курси банківських метал лов на 06.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)

959 XAU 10 Золото - 114253.62 (на 5 квітня - 114061.38)

961 XAG 10 Срібло - 3032.96 (на 5 квітня - 3062.34)

962 XPT 10 Платина - 142408.84 (на 5 квітня - 141651.10)

964 XPD 10 Паладій - 62522.90 (на 5 квітня - 62106.72)