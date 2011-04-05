Курс НБУ на 06.04.11
Офіційний курс НБУ на 06.04.11100 USD США - 796.4700 (на 5 квітня - 796.2400)100 EUR - 1128.2794 (на 5 квітня - 1133.8458)10 RUR - 2.8133 (на 5 квітня - 2.8208)Облікові курси банківських метал лов на 06.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-114253.62 (на 5 квітня-114061.38)961XAG10Срібло-3032.96 (на 5 квітня-3062.34)962XPT10Платина-142408.84 (на 5 квітня-141651.10)964XPD10Паладій-62522.90 (на 5 квітня-62106.72)
Офіційний курс НБУ на 06.04.11
100 USD США - 796.4700 (на 5 квітня - 796.2400) 100 EUR - 1128.2794 (на 5 квітня - 1133.8458) 10 RUR - 2.8133 (на 5 квітня - 2.8208)
100 EUR - 1128.2794 (на 5 квітня - 1133.8458)
10 RUR - 2.8133 (на 5 квітня - 2.8208)
Облікові курси банківських метал лов на 06.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 114253.62 (на 5 квітня - 114061.38) 961 XAG 10 Срібло - 3032.96 (на 5 квітня - 3062.34) 962 XPT 10 Платина - 142408.84 (на 5 квітня - 141651.10) 964 XPD 10 Паладій - 62522.90 (на 5 квітня - 62106.72) Офіційний курс НБУ на 06.04.11
961 XAG 10 Срібло - 3032.96 (на 5 квітня - 3062.34)
962 XPT 10 Платина - 142408.84 (на 5 квітня - 141651.10)
964 XPD 10 Паладій - 62522.90 (на 5 квітня - 62106.72)
Офіційний курс НБУ на 06.04.11
100 USD США - 796.4700 (на 5 квітня - 796.2400)
100 EUR - 1128.2794 (на 5 квітня - 1133.8458)
10 RUR - 2.8133 (на 5 квітня - 2.8208)
Облікові курси банківських метал лов на 06.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 114253.62 (на 5 квітня - 114061.38)
961 XAG 10 Срібло - 3032.96 (на 5 квітня - 3062.34)
962 XPT 10 Платина - 142408.84 (на 5 квітня - 141651.10)
964 XPD 10 Паладій - 62522.90 (на 5 квітня - 62106.72)