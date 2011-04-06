Герман, Лукаш, Ставнійчук і Портнов потрапили під скорочення

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив вісім заступників Глави Адміністрації Президента, водночас Станіслава СКУБАШЕВСЬКОГО і Олега РАФАЛЬСЬКОГО перепризначено на ці посади.

Відповідні укази оприлюднені на офіційному сайті Глави держави вчора ввечері.

В.ЯНУКОВИЧ звільнив вісім заступників Глави Адміністрації Президента, зокрема: було звільнено Олену ЛУКАШ з посади Першого заступника Глави Адміністрації Президента України - Представника Президента України у Конституційному Суді України, Ганну ГЕРМАН – з посади заступника Глави Адміністрації Президента України, Андрія ГОНЧАРУКА – з посади заступника Глави Адміністрації Президента України, Юрія ЛАДНОГО – з посади заступника Глави Адміністрації Президента України - Керівника Головного управління Державного Протоколу і Церемоніалу, Андрія ПОРТНОВА – з посади заступника Глави Адміністрації Президента України - Керівника Головного управління з питань судової реформи і судоустрою, Олега РАФАЛЬСЬКОГО –з посади заступника Глави Адміністрації Президента України - Керівника Головного управління документального забезпечення, Станіслава СКУБАШЕВСЬКОГО – з посади заступника Глави Адміністрації Президента України - Керівника Головного управління з питань регіональної та кадрової політики і призначену кілька днів тому Марину СТАВНІЙЧУК – з посади заступника Глави Адміністрації Президента України.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ перепризначив О.РАФАЛЬСЬКОГО і С.СКУБАШЕВСЬКОГО заступниками Глави Адміністрації Президента.

Також на сайті оприлюднені укази і щодо призначення інших звільнених заступників радниками Президента.

Зокрема, Г.ГЕРМАН призначено радником Президента України - Керівником Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента України, А.ГОНЧАРУКА - радником Президента України - Керівником Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України, Ю.ЛАДНОГО - радником Президента України - Керівником Головного управління Державного Протоколу й Церемоніалу Адміністрації Президента України, О.ЛУКАШ - радником Президента України - Представником Президента України у Конституційному Суді України, А.ПОРТНОВА - радником Президента України - Керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України, М.СТАВНІЙЧУК - радником Президента України - Керівником Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента України.

Як повідомлялося, сьогодні Президент підписав указ «Деякі питання Адміністрації Президента України», яким передбачалося скорочення заступників глави АП із дев’яти до трьох, при цьому один з них – перший заступник.

Ірина АКІМОВА зберегла за собою посаду першого заступника Глави адміністрації Президента.