Яценюк: в Адміністрації Президента жодної адмінреформи не відбулося

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС) вважає, що в Адміністрації Президента жодної адміністративної реформи не відбулося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи вчорашні укази Президента щодо зменшення кількості заступників голови АП.

А.ЯЦЕНЮК зазначив: «ну, було 7 замів, стане 7 радників. А що далі? Як це стосується якоїсь реальної адміністративної реформи?».

Він підкреслив, що про ніяку реформу мова не йде. «Це в середині Адміністрації Президента пертурбація. Чиновників переназвуть по іншому, а машини, кабінети, гроші залишать», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що це не є суспільно-резонансна подія, оскільки йдеться лише про те, що «в президентській канцелярії когось підвищили, когось понизили».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що в Україні вже проведена так звана адміністративна реформа, внаслідок якої із 49 міністерств «стало 72 міністерства, відомства, державні комітети і агентства». «І це та сама історія», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив 6 заступників глави Адміністрації Президента.

Зокрема, було звільнено з посади першого заступника глави Адміністрації Олену ЛУКАШ. Також з посад заступників глави АП звільнено Ганну ГЕРМАН, Андрія ГОНЧАРУКА, Юрія ЛАДНОГО, Андрія ПОРТНОВА, Марину СТАВНІЙЧУК.

Іншими своїми указами В.ЯНУКОВИЧ призначив колишніх заступників своїми радниками.

Крім того, Г.ГЕРМАН призначена керівником Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента.

А.ГОНЧАРУК очолив Головне управління з питань міжнародних відносин, А.ПОРТНОВ - Головне управління з питань судоустрою Адміністрації Президента, Ю.ЛАДНИЙ - Головне управління Державного протоколу та церемоніалу АП.

О.ЛУКАШ призначена Представником Президента у Конституційному Суді, а М.СТАВНІЙЧУК - керівником Головного управління з питань конституційно-правової модернізації Адміністрації Президента.