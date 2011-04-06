В ЄС вважають передчасним діалог із країнами «Східного партнерства» про перспективу членства

Брюссель. Європейський Союз вважає передчасним на нинішній стадії говорити про перспективу членства в ЄС для країн «Східного партнерства».

Про це кореспонденту УНІАН заявив високопоставлений європейський дипломат.

«На цій стадії дискусія про перспективу членства непродуктивна. Така перспектива дана тільки країнам Балкан», - сказав співрозмовник агентства.

Коментуючи слова заступника міністра закордонних справ України Павла КЛІМКІНА про те, що Україна добивається фіксації перспективи членства в новій угоді про асоціацію, дипломат зазначив, що йому відомо про бажання української сторони.

«Представники України ніколи не упускають можливості нам це сказати», - зазначив він.

Разом із тим співрозмовник агентства додав, що нинішній мандат на переговори з Україною не передбачає перспективи членства. При цьому почата Європейським Союзом програма «Східне партнерство» є програмою з відкритою кінцевою метою: вона не передбачає членства, але й не виключає його.

«Кінцевий результат «Східного партнерства» і наших переговорів із Україною, а також із Молдовою, значною мірою залежатиме від міри амбітності наших партнерів», - сказав представник дипломатичної служби ЄС.

«Краще всього, якщо вони зможуть усе виконати, й продемонструвати, що є й політична воля, й підготовлені інституції, щоб рухатися далі», - додав він.

Дипломат зазначив, що, на його думку, неоднозначність, закладена в «Східному партнерстві», може бути й перевагою для країн-учасниць цієї програми.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня заступник міністра закордонних справ України П.КЛІМКІН заявив, що Україна наполягає на включенні в угоду про асоціацію положення про перспективу членства. При цьому український дипломат відзначив готовність компромісу щодо формулювань.

Програма «Східне партнерство» була почата в травні 2009 року й розрахована на посилення співпраці з шістьма країнами - східними сусідами ЄС – Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною.