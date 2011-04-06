Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ ліквідував, утворив та перейменував ряд центральних органів виконавчої влади.

Зокрема, на сайті глави держави оприлюднено указ «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

Відповідно до документу, утворено Державну службу України з лікарських засобів та Державну службу України з контролю за наркотиками. Ці служби були реорганізовані з Держслужби України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками.

Президент також реорганізував:

Державну службу автомобільних доріг України в Державне агентство автомобільних доріг України;

Державну службу морського та річкового транспорту України - у Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті;

Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті - в Державну автотранспортну службу України.

Глава держави утворив:

Державне агентство України з туризму та курортів, поклавши на це агентство функції з реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

Державну інспекцію навчальних закладів України, поклавши на цю інспекцію функції з реалізації державної політики з питань державного контролю за діяльністю навчальних закладів;

Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, поклавши на цю Інспекцію функції з реалізації державної політики з питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів.

В.ЯНУКОВИЧ ліквідував:

Державну службу зв`язку України, поклавши її функції на Міністерство інфраструктури України;

Державну службу технічного регулювання України, поклавши її функції (крім функцій з реалізації державної політики з питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів) на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України.

Президент перейменував Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства України;

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України - на Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.