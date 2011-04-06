Головне на 6 квітня

Енергетика

Уряд України не піде на списання боргів приватних компаній за спожитий природний газ і електроенергію.

Про це йдеться у заяві прес-служби Кабінету Міністрів України, переданій УНІАН.

У прес-службі називають неправдивою заяву представників «БЮТ-Батьківщини» про те, що уряд планує провести списання боргів.

«Депутати від БЮТ, які звинуватили уряд у намаганні списати борги приватних обленерго в той час, як незалежний регулятор ринку підвищив тариф на електроенергію для населення, в черговий раз цинічно розповсюджують неправду», - йдеться у заяві.

Натомість, підкреслено у документі, під час засідання Кабінету міністрів 9 березня 2011 року прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив першому віце-прем’єр-міністрові Андрію КЛЮЄВУ і віце-прем’єр-міністру Вікторові ТИХОНОВУ вжити заходів до підприємств комунальної теплоенергетики, котрі найбільше заборгували за блакитне паливо, а також, своєю чергою, забезпечити погашення боргів перед цими підприємствами.

«Щодо 15-відсоткового підвищення тарифів на електроенергію з 1 квітня, яке депутати від БЮТ також ставлять «у провину» урядові: це також свідома дезінформація суспільства. Рішення про підвищення тарифів прийняте незалежним органом - Національною комісією регулювання електроенергетики України. І прийняте не зі «злої волі» регулятора», - зазначає прес-служба уряду.

У документі також підкреслюється, що НКРЕ пояснює цей крок приведенням тарифів до економічно обґрунтованого рівня. Адже станом на 1 березня 2011 року населення України сплачувало лише 25,65% фактичних витрат на виробництво, передачу і постачання електричної енергії.

У прес-службі уряду зазначають, що тарифи на електроенергію для населення в Україні є найнижчими серед країн колишнього СРСР.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на зустрічі з главою уряду Росії Володимиром ПУТІНИМ 12 квітня в Києві має намір обговорити питання про зміну угоди про постачання газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ підкреслив, що питання планується розглянути під час засідання наступного тижня міжурядового українсько-російського комітету з питань економічного співробітництва міждержавної комісії.

У зв`язку з цим М.АЗАРОВ доручив першому віце-прем`єр-міністру України Андрію КЛЮЄВУ і міністру енергетики і вугільної промисловості Юрію БОЙКУ підготувати додаткові аргументи для перегляду угоди.

«Враховуючи те, що наступного тижня ми плануємо провести засідання міжурядового українсько-російського комітету з питань економічного співробітництва, доручаю першому віце-прем`єр-міністру КЛЮЄВУ, який відповідає, зокрема, за російський напрямок, і міністру енергетики і вугільної промисловості БОЙКУ запропонувати додаткові аргументи, щоб переглянути угоду про постачання газу з Російською Федерацією», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр України підкреслив, що зростання цін на нафтопродукти як ніколи підвищують актуальність перегляду формули утворення ціни на газ. «Цей спадок (формула – УНІАН) зв`язує нас по руках і ногах», - сказав він.

Кабінет міністрів України схвалив зміни до Податкового кодексу України, якими пропонується знизити ставку акцизного збору на бензини автомобільні на 50 євро за тонну (з 182 до 132 євро за тонну) й на дизельне пальне – на 30 євро за тонну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ сьогодні на брифінгу після засідання Кабінету міністрів.

За його словами, зниження акцизних ставок на нафтопродукти Кабмін пропонує ввести на три місяці, починаючи з другого кварталу 2011 року.

Також А.МЯРКОВСЬКИЙ додав, що за прогнозами Кабінету міністрів таке зниження ставок акцизного збору дозволить знизити роздрібні ціни на нафтопродукти в середньому на 50 коп. за літр.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Україна», за оперативними даними, в січні-березні ц.р. збільшила транзит природного газу до країн Європи на 10,5%, або на 2,765 млрд. куб. м, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 роком, до 29 млрд. 186,56 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні відзначають, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України в січні-березні збільшилося на 5,7%, в порівнянні з аналогічним періодом 2010 роком, до 51 млрд. 555,71 млн. куб. м.

Україна в березні цього року здійснювала імпорт природного газу за ціною 263,04 дол. США за тис. куб. м.

Про це повідомляють на сайті Міністерства економіки України.

«Митна вартість березневих партій природного газу, заявлених декларантами, в перерахунку на 1000 куб. м складає 263,04 дол.», - наголошують у повідомленні міністерства.

У зв`язку з цим Мінекономіки зберегло величину коригуючого коефіцієнта для розрахунку рентної плати за природний газ за березень 2011 року на рівні, встановленому для лютого - 1,4654.

Експерти одного з найбільших міжнародних банків HSBC (Велика Британія) оприлюднили доповідь, згідно з якою в умовах зростаючого попиту на нафтопродукти у світової економіки залишилося менше 50 років для здійснення заміщення нафти альтернативними біологічними енергоносіями.

«Ми впевнені, що через близько 50 років запаси нафти вичерпаються», - цитує New York Times старшого глобального економіста HSBC Карена УОРДА (Karen Ward).

Аналітики банку зазначають, що зростання попиту на нафтопродукти, в першу чергу, з боку таких країн, що розвиваються, як Китай, загрожує істотним підвищенням світових цін на нафту.

При цьому, зазначається в доповіді, такі замінники, як біопаливо та синтетичне вугільне паливо, можуть використовуватися для покриття дефіциту нафти лише за умови перевищення її вартості позначки 150 дол. за барель.

Водночас, зазначає New York Times, деякі експерти нафтової промисловості мають оптимістичніший погляд на майбутні поставки енергоносіїв, грунтуючись на перспективах розвитку канадських родовищ бітумних пісків, відкритті запасів у Арктиці й очікуваному зростанні поставок з Іраку.

Проте, наочною ілюстрацією вразливості світових ринків нафти є зрив поставок із охопленої громадянською війною Лівії, що займає трохи більше 1% у світових поставках нафти. Саме ситуація в Лівії стала ключовим чинником зростання цін на нафту, що досягли позначки 115 дол. за барель у вівторок проти 74 дол. за барель менше року тому.

У доповіді HSBC також зазначається, що навіть відкинувши проблему дефіциту в поставках нафти, нерівномірний розподіл енергетичних ресурсів, що залишилися, ймовірно, в найближчі десятиліття матиме істотний вплив на зрушення балансу економічних сил у світі. Головним, хто програє в зв`язку з цим, стане Європа, де дефіцит енергоресурсів може істотно стримувати економічне зростання в першій половині сторіччя.

"Вона (Європа) може втратити свій вплив на світовій арені саме в той момент, коли вона найуразливіша", - цитує газета доповідь банку.

З коментарями українських експертів до доповіді експертів HSBC ви можете ознайомитися в матеріалі "Чорному золоту "відвели" менше 50 років", розміщеному на сайті УНІАН-Економіка: http://economics.unian.net/ukr/detail/83920

Фінанси

Організатори «Податкового майдану» і «АвтоМайдану» мають намір провести акції протесту в рамках акції «Вперед!» із метою реалізації в Україні народних реформ.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявила голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, співголова Ради підприємців України Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

Вона нагадала, що активісти «АвтоМайдану» планували вчора, 5 квітня, провести нараду з представниками Кабінету міністрів і виробити спільний план із доопрацювання податкового законодавства. Проте ця нарада була проігнорована міністрами, незважаючи на доручення прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА провести консультації щодо вимог учасників «АвтоМайдану».

«Тому вчора вночі було організовано штаб громадянської акції «Вперед!». Мета цієї акції – зупинити беззаконня в країні й відновити справедливість, відновити можливість конкурентного розвитку України», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами депутата, народна колегія - установчі збори - організаторів акції пройде 13 квітня в Києві. На неї запрошено представників близько 250 громадських організацій з усіх регіонів України. «Формат громадських організацій уже виходить за рамки винятково руху підприємців», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Також вона нагадала, що перший пакет народних реформ у кількості 7 законопроектів уже зареєстровано в парламенті. «Наступний пакет законопроектів, над якими ми працюємо і який у квітні-травні буде зареєстровано в парламенті, - це другий рівень народної реформи – детінізація економіки», - сказала вона.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначає, що концепція детінізації буде презентована до кінця квітня. Основний захід із детінізації – це скорочення тиску на фонд оплати праці: «Зменшення ставки приведе до детінізації й до стимулів до легалізації заробітної плати. Інших варіантів тут бути не може».

Член Координаційної ради Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу, співорганізатор «АвтоМайдану» Андрій ПАНАЕТОВ, який увійшов до штабу підготовки акції «Вперед!», відзначає неприпустимість проведення експериментів влади над народом у питаннях бізнесу, соціальної політики тощо. Він також повідомив, що сьогодні готуються «серйозні заходи» впливу на владу з боку сільськогосподарських виробників.

Співорганізатор «Податкового майдану», співголова Ради підприємців України Євген ШАПОВАЛЕНКО при підготовці акції відповідатиме за роботу з молодіжними організаціями. «Сьогодні молоді люди не бачать свого майбутнього в Україні – згідно з опитуваннями, до 70% молоді хотіли б виїхати з країни. Минулого року, вперше за останні 5 років, скоротилася народжуваність. Однією рукою влада дає дотації на народження дітей, а іншою - забирає у сімей усе більше грошей, збільшуючи податки, піднімаючи тарифи на ЖКГ, роздуваючи інфляцію. Акція «Вперед!» символізує, що позаду нас – прірва, але попереду – є світло. І на це світло ми будемо йти. Якщо влада хоче залишатися в болоті – це їх вибір, а нам із ними не по дорозі», - сказав активіст.

За словами голови громадського об`єднання "Новий Київ" Зоряна ШКІРЯКА, об`єднання також приєдналося до акції «Вперед!» за підсумками вчорашніх консультацій із підприємцями. «З сьогоднішнього дня акція «Вперед!» виходить за рамки представників підприємницької діяльності й об`єднуватиме навколо себе представників усіх без винятку верств населення. З сьогоднішнього дня ми починаємо консультації з лідерами громадських організацій.», - сказав він.

Представник Союзу підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Вячеслав БИКОВЕЦЬ відзначає тенденцію скорочення кількості юридичних осіб і СПД-фізосіб в Україні, незважаючи на декларовану офіційну статистику держорганів. «Лише в лютому вимушені були припинити свою діяльність понад 200 тис. підприємців-«спрощенців». Ми припускаємо, що стільки ж, як мінімум, можуть втратити свій бізнес», - говорить він.

Активи українських банків у I кварталі ц.р. зросли на 6% - до 998,4 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Загальні активи збільшилися на 5% - до 1149 млрд. грн., з яких: 67,5% - кредити, 8% - вкладення в цінні папери; 6,5% - залишки коштів на коррахунках, які відкрито в інших банках; 4,7% - готівкові кошти, банківські метали та кошти в НБУ.

Зобов`язання банків зросли на 6,5% - до 856,5 млрд. грн. У структурі зобов`язань 33,5% (або 286,6 млрд. грн.) становили кошти фізичних осіб, 20,5% (або 175,8 млрд. грн.) - міжбанківські кредити та депозити, 18,0% (або 154, 6 млрд. грн.) - кошти суб`єктів господарювання.

Власний капітал українських банків за I квартал 2011 року збільшився на 3% і сстановив 141,9 млрд. грн., або 14,2% пасивів банків.

Сплачений зареєстрований статутний капітал збільшився на 0,8% - до 147,1 млрд. грн.

Ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій станом на 1 квітня 2011 мали 176 банків. У стані ліквідації перебувають 18 банків.

Кабінет міністрів України прийняв рішення про докапіталізацію ПАТ "Укргазбанк" на 4,3 млрд. грн.

Це передбачено в постанові Кабміну від 4 квітня 2011 року, оприлюдненій на сайті уряду.

«... Держава бере участь у додатковій капіталізації ПАТ "Укргазбанк" шляхом придбання акцій додаткової емісії банку в сумі 4,3 млрд. грн. у обмін на облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)», - йдеться в постанові.

При цьому Міністерству фінансів України доручено здійснити випуск ОВДП на суму 4,3 млрд. грн. з терміном погашення в 2018-2021 роках рівними частинами та відсотковою ставкою доходу на рівні 9,5% річних.

Після завершення процедури додаткової емісії статутний капітал "Укргазбанку" становитиме 10 млрд. грн.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України в березні ц.р. (за оперативними даними) зменшилися на 0,7% - до 36 млрд. 428,6 млн. дол. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) склав 23 млрд. 401,2 млн. дол. (з урахуванням операцій Держказначейства України).

Обсяг операцій на наявному ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) склав 4 млрд. 208.1 млн. дол., зокрема: обсяг валюти, купленої банками в населення, - 1 млрд. 552.1 млн. дол.; обсяг валюти, проданої населенню, - 2 млрд. 656 млн. дол.

Банківські вклади фізичних осіб у ВКВ (у доларовому еквіваленті) зросли на 224,4 млн. дол. і 31 березня 2011 р. склали 17 млрд. 117,9 млн. дол.

У лютому 2011 р. реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні знизився проти грудня 2010 р. на 3,2%. Здебільшого, це було викликано змінами в динаміці номінального ефективного обмінного курсу гривні, який зменшився на 3% переважно за рахунок знецінення долара відносно євро. Разом інфляційний диференціал знизився на 0,2%, оскільки інфляція в Україні була нижчою, ніж її середньозважений рівень у країнах - основних торгових партнерах.

Верховна Рада України відмовилася ліквідувати податкову міліцію.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України" щодо скасування податкової міліції, запропонованого депутатом від НУ-НС Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, проголосували лише 87 народних депутатів із 400, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект передбачав передачу функцій податкової міліції в частині оперативно-розшукової та кримінально-процесуальною діяльності, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення відповідним правоохоронним органам. Частина функцій мала бути передана до МВС та СБУ. Інші функції податкової міліції здебільшого були б передані звичайній міліції.

Законопроект передбачав, що після ліквідації податкової міліції буде збережено гарантії пенсійного забезпечення її колишнім працівникам та членам їхніх сімей, згідно з Законами «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Також передбачалося збереження стажу роботи у податковій міліції для відповідних соціальних гарантій.

Сільське господарство

Кабінет міністрів України з 1 липня відмовиться від застосування квот на експорт зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Уряд прийняв рішення з 1 липня не застосовувати ніяких обмежуючих заходів, включаючи квотування експорту зернових», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що Мінагропрод має намір застосовувати процедуру форвардних закупівель зернових.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за доцільне замінити експортні квоти на зерно експортними митами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні пыд час презентації інвестиційної реформи в Адміністрації Президента.

«Доцільнішим вважаю введення експортних мит», - сказав В.ЯНУКОВІЧ.

Президент попросив голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА, щоб відповідні законопроекти про введення експортних мит на зерно були розглянуті в парламенті як невідкладні.

За словами В. ЯНУКОВИЧА, до прийняття відповідних законів у країні діятиме квотування експорту зерна.

Підвищення нормативної оцінки землі не вплине на її ринкову вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в ході круглого столу, організованого Інститутом Горшеніна, заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола КАЛЮЖНИЙ.

За його словами, нормативна оцінка землі не вплине на її ринкову вартість.

«Якщо з 1 січня 2012 року відкривається ринок земель сільськогосподарського призначення, земля більше 5-6 тис. грн. купуватися не буде. У нас буде дуже велика пропозиція й не дуже великий попит на цю землю. Нормативна оцінка у нас буде приблизно 22 тис. грн., а ринкова ціна буде 5-6 тис. грн.», - зазначив М.КАЛЮЖНИЙ.

За його словами, в першу чергу підвищення нормативної оцінки необхідне для підвищення орендної плати за землю. «Якщо людина на сьогодні отримує 300-350 грн. за 1 га орендної плати, а після того, як введемо нормативну оцінку землі, - 700 грн. Я думаю, що більшість не побіжить продавати. Головне - нам треба мінімізувати наслідки введення в дію закону про ринок землі - щоб люди не побігли продавати землю», - сказав М.КАЛЮЖНИЙ.

На його думку, для того, щоб Державний земельний фонд зміг викупити у селян, бажаючих продати, їхню землю, йому необхідно додатково виділяти близько 5 млрд. грн. протягом трьох років. «Щоб задовольнити коштами ринок, потрібно не більше 5 млрд. грн. щороку. Через три роки продаж земель сільськогосподарського призначення становитиме 1-2%», - зазначив М.КАЛЮЖНИЙ.

(УНІАН)