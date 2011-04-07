Анонс на 7 квітня

* Круглий стіл із питань перспективи проведення земельної реформи в Україні. Організатори: Комітет ВРУ з питань європейської інтеграції та Організація економічного розвитку спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Учасники: заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта, керівник програми конкурентоздатності Євразії Антоніо Сомма, закордонні експерти з питань земельної реформи Дусан Щепа (Чеська Республіка) і Едуардо Негрете (Перу) та ін. Обговорюватимуться сучасні законодавчі та урядові ініціативи в даній сфері, а також розглянуті найбільш яскраві світові приклади проведення земельної реформи, в тому числі досвід країн Центрально-Східної Європи та Латинської Америки.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Президент України Віктор Янукович виступить у Верховній Раді зі щорічним посланням.

* Засідання НКРЕ.

* Відбудеться конференція "Інкотермс 2010: Правила МТП з використання термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі".

* Розпочне роботу дводенна перша міжнародна конференція молодих вчених "Зелений бізнес: життя заради майбутнього".

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Будівельна Палата України», Українська Будівельна Асоціація (УБА) і «Всеукраїнський союз будівельних матеріалів та виробів» об`єднуються в Конфедерацію будівельників України». Учасники: Володимир Поляченко, президент Будівельної Палати, Лев Парцхаладзе, голова Ради директорів УБА, Іван Салій, голова Наглядової ради «Всеукраїнського союзу будівельних матеріалів та виробів» (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: (093) 258-49-51.

* У Печерському райсуді м. Києва відбудеться судове засідання у справі колишнього першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігоря Діденка і екс-голови Державної митної служби Анатолія Макаренка.

* Відбудеться презентація Річного звіту Національної комісії з питань регулювання зв`язку України «Стан розвитку галузі зв`язку в Україні та результати діяльності НКРЗ у 2010 році».

* Круглий стіл на тему: "Ринок житла Україні. Підсумки I кварталу, прогнози та тенденції". Організатор: Асоціація фахівців з нерухомості України (АФНУ). Учасники: Сергій Злидень, президент АФНУ; Андрій Гусельніков, керівник комітету АФНУ з інформаційних технологій, сервісів, аналітики, МЛС; В`ячеслав Ніконов, керівник Кримського республіканського відділення АФНУ; Володимир Яцуба, керівник Вінницького регіонального відділення АФНУ та ін.

* Презентація авіакомпанії «Ютейр» - генеральний директор ВАТ «Авіакомпанія «Ютейр» Андрій Мартирос. Презентація літака ATR 72-500: ATR виконавчий директор консорціуму ATR Філіппо Баньято. Підписання угоди про постачання 20 літаків ATR-72/500 між «Ютейр» і ATR.

* Прес-конференція на тему: «Інвестиції Advent International в клініку ISIDA». Учасники: Томаш Нодь, керуючий директор Advent International в Україні; Тім Елсігуд, гендиректор клініки ISIDA; Леон Шпільский, зааст. гендиректора клініки ISIDA; Дмитро Грищенко, заст. гендиректора з економічних питань клініки ISIDA.

* Прес-конференція, присвячена питанню завершення процесу ребрендингу СК "Фортіс Страхування Життя Україна". Учасники: голова правління СК «Фортіс Страхування Життя Україна» Хайс Юкен; співзасновник, головний виконавчий директор компанії Horizon Capital Наталя Яресько.

* Прес-конференція організаторів та учасників VII Міжнародної спеціалізованої виставки мототехніки та аксесуарів «Мотобайк-2011» та урочисте відкриття виставки. У прес-конференції візьмуть участь представники провідних компаній-учасників виставки - BMW, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, KTM. Для журналістів заплановано допрем`єрна презентація експозиції виставки.

* Відбудеться засідання клубу політологів на тему: "Послання президента України та економічні підсумки 2010-го року. Коментарі експертів". Учасники: Андрій Блінов, головний редактор журналу «Експерт Україна»; Ростислав Іщенко, президент Центру системного аналізу та прогнозування; Андрій Новак, керівник Комітету економістів Україні; Михайло Погребинський, директор центру політичних досліджень і конфліктології; Олег Устинко, виконавчий директор міжнародного Фонду Блейзера; Володимир Фесенко, керівник центру прикладних політичних досліджень «Пента», Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

* Прес-конференція на тему: «Щорічне послання Президента України у Верховній Раді. Оцінки експертів». Учасники: директор Центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко і директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Запрошений директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв.

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