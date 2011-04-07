Курс НБУ на 07.04.11

Офіційний курс НБУ на 07.04.11100 USD - 796.4700 (6 квітня - 796.4700)100 EUR - 1138.9521 (6 квітня - 1128.2794)10 RUR - 2.8227 (6 квітня - 2.8133)Облікові курси банківських металів на 07.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-116045.68 (6 квітня-114253.62)961 XAG 10 Срібло-3156.41 (6 квітня-3032.96)962XPT10Платина-143046.01(6 квітня-142408.84)964XPD10Паладій-62682.19 (6 квітня-62522.90)

Офіційний курс НБУ на 07.04.11 100 USD - 796.4700 (6 квітня - 796.4700) 100 EUR - 1138.9521 (6 квітня - 1128.2794) 10 RUR - 2.8227 (6 квітня - 2.8133) Облікові курси банківських металів на 07.04.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-116045.68 (6 квітня-114253.62) 961 XAG 10 Срібло-3156.41 (6 квітня-3032.96) 962XPT10Платина-143046.01(6 квітня-142408.84) 964XPD10Паладій-62682.19 (6 квітня-62522.90)

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