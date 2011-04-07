Президент хоче винести зміни до Конституції на всеукраїнський референдум

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає можливості винесення змін до Конституції на всеукраїнський референдум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради, розданому у вигляді брошури кожному народному депутату.

У посланні зазначено, що Президент підтримує ініціативу створення Конституційної асамблеї, «завданням якої стане вироблення узгоджених пропозицій до зміни Основного Закону нашої держави».

При цьому пропозиції Конституційної асамблеї «обговорюватимуться та схвалюватимуться Верховною Радою з подальшим можливим винесенням їх на всеукраїнський референдум».

У посланні сказано, що таким чином вдасться «подолати вади попереднього конституційного транзиту, зокрема, монополію політиків на конституційні зміни».

Серед основних напрямів нового конституційного процесу В.ЯНУКОВИЧ називає забезпечення балансу повноважень «між парламентом як єдиним законодавчим органом, Президентом як всенародно обраним главою держави, урядом як вищим органом виконавчої влади та судовою гілкою влади з виокремленням у ній Конституційного суду України».

Крім того, серед основних напрямків вказано «розширення можливостей для ухвалення державних рішень на всенародному референдумі, обмеження посадових імунітетів, запровадження санкцій за порушення державними органами конституційних приписів».