Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає українців перестати жалітись та принижуватись.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2011 році.

«З цієї трибуни я хочу звернутись до кожного українця: досить жалітись і принижуватись», - наголосив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна сильна та амбітна держава. «Настав час проявити характер, довести і собі і світу, що Україна - це країна-лідер», - вважає він.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна має продовжувати шлях реформ, оскільки у багатьох сферах є незадіяний потенціал.