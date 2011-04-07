Янукович планує ще цього року підписати з ЄС угоду про асоціацію та ЗВТ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Україна планує ще цього року підписати з Європейським Союзом угоду про асоціацію та створення зони вільної торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді України із щорічним посланням про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2011 році.

Президент підкреслив, що Україна прагне вже цього року шляхом компромісу усунути розбіжності в позиціях і вийти на остаточне підписання угоди.

«У 2010 році Україна та Європейський Союз зробили якісний крок уперед у сфері безвізового діалогу», - наголосив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна отримала план дій щодо лібералізації візового режиму, і для подальшого просування до безвізового режиму з ЄС у 2011 році Україна має виконати ряд технічних завдань, зокрема, у сферах безпеки документів, міграції, охорони громадського порядку.

«Переконаний, що до кінця року ми це зробимо», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.