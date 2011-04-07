Українська економіка потребує системної перебудови - Янукович

Економіка України потребує системної перебудови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням.

Він зазначив, що на сьогоднішній день національна економіка переважно залишається неефективною і залежною від кон'юнктури зовнішнього фінансового і товарних ринків.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що до сьогоднішнього часу в структурі вітчизняної промисловості зберігається домінування старих технологічних устроїв і виробництва продукції з низькою доданою вартістю. Базові галузі надзвичайно витратні й рівень енергоємності ВВП в Україні досі перевищує середні показники по СНД і майже в три рази – в економічно розвинених країнах світу. Це одна з головних причин нашої залежності від імпорту енергоносіїв в невиправдано великих обсягах.

«Таким чином, першочерговим пріоритетом для України в середньостроковій перспективі є прискорення інноваційного розвитку, технічне і технологічне оновлення виробничих потужностей, розвиток виробництва п'ятого і шостого технологічних устроїв. Безумовно, структурна перебудова національної промисловості України, підвищення її ефективності і конкурентоспроможності вимагатиме великих інвестицій», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що успіх реформування економіки залежатиме від здатності держави створити сприятливий інвестиційний клімат. «Враховуючи це, 2011 рік має стати періодом побудови нової нормативно-правової бази захисту прав та інтересів інвесторів, упровадження сучасних механізмів промислової політики і надання державної підтримки високотехнологічним підприємствам і секторам економіки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.