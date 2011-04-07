Україна хоче співпрацювати з Митним союзом за схемою "три плюс один"- Янукович

Україна хоче співпрацювати з Митним союзом за схемою “Три плюс один”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи у Верховній Раді України зі щорічним посланням «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2011 році».

«Вважаю, що подальший розвиток стосунків з Митним союзом буде спиратись на нову договірну базу щодо угод про вільну торгівлю та можливу пакетну угоду про співпрацю за формулою «3+1», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

На переконання Президента, це дасть нам змогу забезпечити реальний курс на зближення європейського та євразійського економічних просторів.

Він наголосив, що євроінтеграційний курс не був і не буде перешкоджати розвитку стратегічного партнерства України з РФ.

«Для України нормалізація відносин з Росією стала невід’ємною складовою її європейського вибору», - підкреслив Президент.

За його словами, у 2010 році країни реалізували важливу частину порядку денного двосторонніх відносин: відновили повноцінний діалог, економічне співробітництво і вийшли на нову формулу стратегічного партнерства України та Росії.

«Черговим свідченням серйозності наших намірів і закономірним результатом спільної роботи у найближчій перспективі стане підписання Декларації про зміст українсько-російського стратегічного партнерства. Водночас, наша принципова позиція в тому, що двосторонні відносини мають базуватися на взаємній повазі національних інтересів», - підкреслив глава держави.

Він зауважив, саме на цій основі влада сьогодні розглядає питання співпраці України з Митним союзом.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

15 березня на прес-конференції в Мінську прем'єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних відносинах України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

17 березня ц.р. під час зустрічі з головою Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європейського парламенту Мартіном ШУЛЬЦЕМ прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна продовжує наполегливо вести переговори з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі в рамках договору про асоціацію.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в цьому напрямку плани України залишаються незмінними.

5 квітня уповноважений Кабінету міністрів України з питань співпраці з РФ, країнами СНД і Євразійського економічного співтовариства Валерій МУНТІЯН в інтерв'ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» сказав, що Україна повинна спочатку приєднатися до Митного союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном, а вже потім підписати угоду про вільну торгівлю між Митним союзом і Євросоюзом.

Того ж дня заступник міністра закордонних справ України Павло КЛІМКІН заявив, що українське керівництво віддане справі створення ЗВТ з ЄС.