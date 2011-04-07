Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про центральні органи виконавчої влади", який визначає організацію, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Закон визначає основні завдання, принципи та організацію діяльності центральних органів виконавчої влади, їхні види, структуру, компетенцію, місце у системі органів виконавчої влади, соціальне та інше забезпечення працівників центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до закону, систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Система центральних органів виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої влади, вищим органом якої є Кабінет міністрів України.

Відповідно до закону, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються та ліквідуються Президентом України за поданням прем'єр-міністра.

Перший заступник міністра і заступник міністра (у разі введення) призначаються на посади за поданням прем'єр-міністра та звільняються з посад Президентом.

Прем'єр-міністр вносить на розгляд Президента подання про призначення на посади першого заступника міністра та заступника міністра (у разі введення) відповідно до пропозицій відповідного міністра.

У разі звільнення міністра перший заступник міністра та заступник міністра (у разі введення) звільняються з посад Президентом України.

У законі визначено повноваження міністра та першого заступника міністра.

Відповідно до закону, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України є центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом. Інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом можуть бути утворені Президентом України.

Голова Антимонопольного комітету України, голова Фонду державного майна України, голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом за згодою Верховної Ради.

Заступники голови Антимонопольного комітету України, голови Фонду державного майна України, голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України призначаються на посади за поданням прем'єр-міністра та звільняються з посад Президентом України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 17 березня ухвалила Закон “Про центральні органи виконавчої влади”, запропонований Президентом. Цей законопроект підтримав 271 народний депутат.