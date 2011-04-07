Президент підписав закон про звуження повноважень Кабінету міністрів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет міністрів України".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Цей закон скасовує норму про те, що член Кабінету міністрів України (крім прем'єр-міністра) може бути звільнений з посади Президентом України за поданням прем'єр-міністра.

Таким чином, відтепер прем’єр-міністр не матиме права на подання про звільнення члена уряду.

Відповідно до закону, тепер Кабінет міністрів не матиме повноважень для організації проведення єдиної державної політики у сфері державної служби.

Також уряд не матиме повноважень утворювати, реорганізовувати і ліквідовувати урядові органи відповідно до закону в межах коштів, передбачених у державному бюджеті України на утримання органів виконавчої влади, затверджувати положення про зазначені органи.

Законом передбачено забрати в уряду повноваження, згідно з якими для здійснення завдань з реалізації державної політики Кабінет міністрів за поданням міністрів утворює у системі міністерств урядові органи, затверджує положення про них. Даним законом ліквідовано урядові комітети, а також інститути урядових органів, які діють в системі міністерств.

У законі передбачені положення, відповідно до яких перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр за рішенням Президента України очолює міністерство.

Керівники урядових органів призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом міністрів за поданням міністра, у системі міністерства якого функціонують відповідні органи.

Також вилучено норму про те, що урядові органи відповідальні перед Кабінетом міністрів, підзвітні та підконтрольні міністру, в системі міністерства якого вони створені та функціонують.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 17 березня ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет міністрів України", який був внесений на розгляд парламенту Президентом України. Цей законопроект підтримали 259 народних депутатів.