Україна і РФ планують провести другий міжрегіональний економічний форум

У 2011 році в Україні планується проведення другого Українсько-Російського міжрегіонального економічного форуму.

Про це йдеться у щорічному посланні Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Верховної Ради України «Модернізація України - наш стратегічний вибір».

Крім того, на цей рік заплановане засідання постійно діючої наради керівників регіонів України та РФ «Співдружність регіонів», а в Росії – зустрічі міністрів закордонних справ України та РФ з керівниками прикордонних регіонів.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, ці заходи мають дати новий поштовх реалізації Програми міжрегіонального та прикордонного співробітництва України та РФ на 2011–2016 pоки.

Перспективними В.ЯНУКОВИЧ називає і реалізацію проекту Ради регіонів та продовження програми створення єврорегіонів на прикордонних територіях.

«Завданням на найближчу перспективу є максимальне використання досягнутих у 2010 році здобутків українсько-російського співробітництва, формування довгострокових програм співробітництва як міцного фундаменту двосторонніх взаємин. Насамперед ідеться про Програму економічного співробітництва до 2020 року, що має закласти надійну основу для планомірного, прогнозованого розвитку відносин між Україною та Російською Федерацією», - наголосив Президент.

Він зауважив, що забезпечення стабільного розвитку двосторонніх відносин вимагає деполітизації гуманітарної сфери співробітництва, відмови від використання чутливих питань національно-культурної сфери у політичних цілях. Слід всіляко сприяти розширенню контактів між творчими та інтелектуальними елітами двох країн, цивілізований діалог між якими став би надійною основою для конструктивного співробітництва у вирішенні міждержавних гуманітарних питань.