Парламент скасував свідоцтва про реєстрацію юридичної та фізичної особи - підприємця

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи-підприємця".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосувало 240 народних депутатів із 351, зареєстрованого в сесійній залі.

Законом передбачено, що водночас із внесенням до Єдиного державного реєстру запису про зміну відомостей про юридичну особу, які відповідно до цього закону зазначаються у виписці з Єдиного державного реєстру, державний реєстратор повинен видати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру.

Законом встановлюється, що не справляється плата за одержання виписки з Єдиного державного реєстру під час проведення державної реєстрації: юридичної особи; фізичної особи - підприємця; змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, але не пов`язані зі змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи, змін до установчих документів юридичної особи; змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі; припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом, а також при внесенні до Єдиного державного реєстру судового рішення про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

При цьому встановлено, що не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації юридичної особи державним реєстратором видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі один примірник оригіналу установчих документів з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи та виписку з Єдиного державного реєстру.

Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем повинен видати (надіслати рекомендованим листом) заявнику виписку з Єдиного державного реєстру.

Державний реєстратор зобов’язаний видати (надіслати рекомендованим листом) за місцем проживання фізичної особи – підприємця, щодо якої постановлено судове рішення про припинення її підприємницької діяльності у зв`язку з визнанням її банкрутом, виписку з Єдиного державного реєстру.