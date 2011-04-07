Головне на 7 квітня

Енергетика

Кабінет Міністрів України схвалив залучення позики в 200 млн. дол. від Міжнародного банку реконструкції і розвитку (Світовий банк) для реалізації інвестиційного проекту “Проект з енергоефективності”.

Відповідне розпорядження №260 від 23 березня розміщено на сайті уряду.

«Визнати доцільним залучення позики від Міжнародного банку реконструкції і розвитку для реалізації інвестиційного проекту “Проект з енергоефективності” у розмірі 200 млн. доларів США», - говориться в документі.

Європейський Союз не готовий значною мірою фінансувати модернізацію української газотранспортної системи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило в Брюсселі інформоване джерело в дипломатичних колах Євросоюзу, коментуючи заяву прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА про те, що ЄС мав би бодай на половину профінансувати модернізацію ГТС.

«Проблема в тому, що у нас не так багато грошей, як люди часто думають», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, Єврокомісія профінансує, зокрема, розробку техніко-економічного обґрунтування й оцінки впливу модернізації на навколишнє середовище.

Ці проекти, за словами дипломата, будуть завершені до кінця року.

«Але за саму модернізацію ми платити не будемо», - наголосив співрозмовник агентства, додавши, що гроші на модернізацію ГТС надаватимуть міжнародні фінансові інститути, такі як Світовий банк, Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку.

При цьому, відзначив співрозмовник, ці інститути самостійно приймуть рішення про можливі обсяги фінансування.

Дипломат нагадав, що умовами для отримання кредитів є посилення прозорості енергетичного ринку України, розвиток конкуренції, а також застосування європейського законодавства.

Зокрема, в рамках цих вимог «Нафтогаз України» повинен бути розділений на дві частини: компанію з поставки газу населенню і компанію з транзиту російського газу.

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів і розвитку нафтопереробної промисловості підвищила верхню межу цінового коридору на бензин А-95 до 9,85 грн./літр, на дизельне пальне – до 9,35 грн./літр.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що таке рішення ЕАГ ухвалила на своєму засіданні 6 квітня.

Головуючий на засіданні міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО відзначив, що наступного тижня відбудеться чергове засідання експертно-аналітичної групи, на якому, зокрема, розглядатиметься питання вартості палива після зменшення акцизів на моторні палива.

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений в березні російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що, зокрема, «Нафтогаз» перерахував «Газпрому» більш як 1,25 млрд. доларів за імпортований у березні 2011 року природний газ.

Також "Нафтогаз" відзначає, що ціна природного газу для компанії в першому кварталі 2011 року становить близько 264 доларів за тис. куб. м. Відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яку було укладено між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за тис. куб. м.

Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2011 рік".

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного рішення проголосували 263 народні депутати з 389 зареєстрованих у сесійній залі.

У зв`язку із зростанням світової ціни на нафту для стабілізації ціни на нафтопродукти передбачається зменшити тимчасово на три місяці ставки акцизного податку на бензини моторні – на 50 євро за 1000 кг (зі 182 до 132 євро) і на дизельне пальне – на 30 євро за 1000 кг (із 90, 69, 62, 42 до 60, 39, 32, 12 євро). Вказане приведе до зменшення надходжень до спеціального фонду державного бюджету акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) на 658,0 млн. грн. і акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) - 391,1 млн. гривень.

Оскільки ці надходження є джерелом наповнення Дорожнього фонду, з метою недопущення зриву запланованого обсягу дорожніх робіт передбачено збільшити витрати «Укравтодору» по загальному фонду на 1 млрд. грн. за рахунок збільшення надходжень податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг).

У законі пропонується здійснити перерозподіл бюджетних призначень на суму 2,7 млрд. грн. шляхом зменшення обсягу витрат споживання за програмою "Погашення зобов`язань за кредитами, одержаними під гарантію Кабінету міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування" і збільшення обсягу витрат розвитку за програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" і "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах".

З метою якіснішого отримання громадянами швидкої медичної допомоги в законі передбачені витрати в сумі 100 млн. грн. на забезпечення пальним станцій (відділень) швидкої медичної допомоги шляхом надання додаткової дотації обласним бюджетам.

Фінанси

Інфляція в Україні в березні 2011 року порівняно з лютим 2011 року становила 1,4%, проти грудня 2010 року – 3,3%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, показник інфляції в березні 2011 року порівняно з березнем 2010 року – 7,7%, у січні-березні 2011 проти аналогічного періоду 2010 року – 7,7%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої в березні 2011 року до березня 2010 року зросли на 5,7% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року зросли на 6,5%), зокрема, на продукти харчування – на 5,5% (6,3%), хліб і хлібопродукти – на 16,8% (16,8%), зокрема на хліб – на 12,4% (11,6%), макаронні вироби – на 12,7% (11,7%), кондитерські вироби з борошна – 8,8% (9,8%), м`ясо і м`ясопродукти – на 2,1% (2,2%), рибу і рибопродукти – на 3,4% (3,2%), молоко, сири тверді та яйця – знизилися на 3,8% (1,2%), зокрема на молоко – зросли на 3%, сири тверді та сир – на 2,2%, на яйця – знизилися на 36,9%, на масло і жири – ціни зросли на 4,8% (5,5%), зокрема, на масло вершкове – на 11,3%, олію соняшникову – на 17,3%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 24,9%.

Ціни на фрукти в березні 2011 року до березня 2010 року зросли на 6,6% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року на 8,3%). На овочі ціни зросли на 8,6% (7,3%), зокрема на картоплю – на 13% (16,6%). Ціни на цукор знизилися на 3,4% (знизилися на 1,7%), кондитерські вироби цукристі – зросли на 10,1% (12,7%), безалкогольні напої – на 5,8% (5,7%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в березні 2011 р. до березня 2010 р. подорожчали на 18,2% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – на 20,2%), ціни на одяг і взуття зросли на 1,7% (1,8%), зокрема, на одяг – на 2%, взуття – на 1,4%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в березні 2011 року до березня 2010 року подорожчали на 21,5% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – на 18,8%), зокрема, квартплата зросла на 14,7% (10%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 2,5% (2,4%), каналізацію – на 14,2% (11,3%), воду – 14,2% (10,8%), ціни на електроенергію — на 6,8% (4,5%), на природний газ – на 50,1% (50,1%), на гарячу воду і опалення – зросли на 21,4% (17%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла в березні 2011 р. до березня 2010 року зросли на 2,1% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – на 1,7%), зокрема, меблі, килими та інші види покриттів для підлоги подорожчали на 2,7% (2,4%), домашній текстиль – на 3,9% (3,6%), побутова техніка – знизилися на 1% (також знизилися 1,1%).

Вартість послуг охорони здоров`я в березні 2011 р. до березня 2010 року зросла на 6% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – на 5,7%), зокрема, вартість медичних товарів і устаткування – на 3,9% (3,4%), амбулаторні послуги подорожчали на 7,4% (7,7%).

Ціни в транспорті в березні 2011 р. до березня 2010 року зросли на 12,1% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – на 9,2%), зокрема, на придбання транспортних засобів – на 1% (0,9%), на паливо і масла – на 23% (17,2%), транспортні послуги – на 8,1% (6,6%) (пасажирський залізничний транспорт — на 2,6% (1,2%), пасажирський автодорожній транспорт – на 9,1% (7,7%)).

Ціни у сфері зв`язку в березні 2011 р. знизилися на 1,6% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – знизилися на 4,1%), на поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксних послуг знизилася на 1% (також знизилася - на 3,8%).

Ціни у сфері відпочинку і культури в березні ц.р. зросли на 3,2% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – на 3,1%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування знизилася в березні ц.р. на 3,5% (також знизилася - на 3,2%), вартість відпочинку і послуг культури виросла на 7% (6,8%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 6,8% (6,5%).

Ціни у сфері освіти в березні 2011 р. до березня 2010 р. зросли на 10,9% (у січні-березні 2011 року до січня-березня 2010 року – на 10,7%), зокрема, дошкільна і початкова освіта подорожчала на 21,7% (20,8%), середня освіта – на 8,8% (8,8%), вартість вищої освіти збільшилася на 8,8% (8,8%).

Вартість послуг ресторанів і готелів в березні 2011 р. до березня 2010 року зросла на 7,3% (7,2%).

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в березні 2011 року проти лютого 2011 року становила 0,8%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, в березні 2011 року показник базової інфляції проти грудня 2010 року становив 1,7%, проти березня 2010 року - 7%, у січні-березні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року - 7,1%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом затвердив положення про Пенсійний фонд (ПФ).

Відповідний указ № 384/2011 від 6 квітня 2011 розміщений на офіційному сайті Президента.

Згідно з положенням про ПФ, діяльність фонду координується урядом через віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики.

ПФ відповідно до покладених на нього завдань розробляє проект бюджету фонду, складає звіт про його виконання та надає їх міністрові для внесення на розгляд Кабінету міністрів; забезпечує доступ до даних держреєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування; забезпечує проведення конкурсного відбору банків, які виплачують і доставляють пенсії. Крім того, ПФ здійснює дії з переведення пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Україні; подає Мінсоцполітики пропозиції щодо зміни розміру єдиного соціального внеску та розподілу коштів від його сплати; проводить інформаційно-роз`яснювальну роботу серед населення.

Для виконання покладених на нього завдань Фонд має право: проводити планові та позапланові перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, у фізосіб-підприємців - бухгалтерських книг, звітів, пов`язаних з нарахуванням, єдиного внеску, страхових внесків, призначенням пенсій і т.д., та отримувати необхідні пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок. Також ПФ має право вилучати у підприємств, фізосіб-підприємців копії документів, що підтверджують заниження розміру зарплати та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок, страхові внески, або порушення порядку використання коштів фонду; перевіряти цільове використання коштів ПФ; звертатися до госпсудів щодо порушення справ про банкрутство платників єдиного внеску; піднімати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску; та отримувати кредити в установах банків.

Чисельність і персональний склад керівництва фонду затверджує Кабмін. Голова правління фонду та його заступники призначаються на посади за поданням прем`єр-міністра, внесеним на підставі пропозицій міністра соцполітики, і звільняються з посад Президентом.

Гранична чисельність працівників ПФ затверджується Кабміном.

Структура апарату фонду затверджується головою правління ПФ за погодженням з міністром соціальної політики.

Пенсійний фонд України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба та своїм найменуванням, рахунки в органах Державної казначейської служби та уповноважених банках.

Також указом Президента передбачається, що втрачає чинність указ Президента України від 1 березня 2001 року № 121 "Про Положення про Пенсійний фонд України", а також укази, якими були внесені зміни в даний документ.

Кабмін зобов`язаний у тримісячний термін привести свої акти у відповідність із цим указом.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Зростання реального внутрішнього продукту України за підсумками 2012 року становитиме 6,5%, номінальний ВВП на кінець року — 1 трлн. 475,5 млрд. грн.

Такі орієнтовні основні прогнозні макроекономічні показники вказані у Проекті основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, розміщеному на сайті Міністерства фінансів України.

Прогнозний показник інфляції на 2012 рік становить 7,9%, зростання цін виробників — 9,7%, рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, - 7,2-7,7%.

При цьому повідомляється, що вказані макропоказники можуть бути уточнені після надходження фактичних даних про підсумки економічного розвитку держави за 2010 рік і оперативних статистичних даних щодо поточного стану соціально-економічної ситуації в 2011 році. У прогнозні розрахунки основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2012 рік закладається середньорічний обмінний курс гривні до долара США на рівні 7,9-8 гривень.

Також зазначається, що в 2012 році інвестиційна активність підтримуватиметься шляхом покращення фінансового стану підприємств в умовах зміцнення банківської системи і проведення фіскальної політики, спрямованої на зниження податкового навантаження і створення умов для покращення інвестиційного клімату.

Крім того очікується, що поступове підвищення розміру мінімальної заробітної плати і впорядкування системи оплати праці в бюджетній сфері на основі Єдиної тарифної сітки сприятимуть підвищенню рівня доходів населення.

Японія

Японське метеорологічне агентство за півтори години після сильного землетрусу, що стався у четвер біля побережжя острова Хонсю, відмінило попередження про загрозу цунамі, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал NHK.

Підземні поштовхи магнітудою 7,4 балу були зафіксовані у четвер на північному сході Японії, приблизно в тому самому районі, де 11 березня стався землетрус магнітудою 9, що викликав руйнівне цунамі. Після землетрусу було поширено попередження про загрозу цунамі для північно-східного побережжя Японії. Повідомлялося, що висота хвилі може досягати двох метрів. Через хвилину після землетрусу в тому самому районі стався могутній афтершок. Осередок землетрусу залягав на глибині 25,6 кілометра. За даними телеканалу NHK, підземні поштовхи силою до трьох балів за прийнятою у Японії шкалою вимірювань впродовж цілої хвилини відчувалися в столиці країни Токіо.

Даних про загиблих або поранених у результаті підземних поштовхів поки що немає. Нових аварійних ситуацій на АЕС не зафіксовано. Детальніше в темі: ЯПОНІЯ: ЗЕМЛЕТРУС-АВАРІЇ НА АЕС.

(УНІАН)