Янукович підписав положення про службу із захисту персональних даних

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних (ДСЗПД України).

Текст відповідного указу оприлюднено на офіційному веб-порталі глави держави.

Кабінету міністрів України доручено в місячний строк вирішити питання розміщення та матеріально-технічного забезпечення діяльності Державної служби України з питань захисту персональних даних та привести свої рішення у відповідність із цим указом.

Згідно з підписаним положенням, ДСЗПД є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра юстиції.

ДСЗПД України входить до системи органів виконавчої влади, забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту персональних даних.

Також В.ЯНУКОВИЧ затвердив Положення про Державну службу геології та надр України. У відповідному указі Кабміну доручається в місячний строк вирішити питання щодо передачі в установленому порядку до сфери управління Держслужби геології та надр зі сфери управління Міністерства екології та природних ресурсів України підприємств, необхідних для забезпечення виконання покладених на службу функцій.

Ще одним указом Президент затвердив Положення про Державну службу статистики України та визнав такими, що втратили чинність попередні укази "Про утворення Державного комітету статистики України" та "Про Державний комітет статистики України".

Іншим указом затверджено Положення про Державну пенітенціарну службу України.