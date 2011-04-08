Анонс на 8 квітня

* Відбудеться публічна презентація Національного проекту «Повітряний експрес». Із презентацією національного проекту виступить голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів. У рамках заходу також передбачено участь Надзвичайного та повноважного посла Китаю в Україні Чжан Сіюнь, а також представників корпорації China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC). Для представників ЗМІ після закінчення основної частини заходу відбудеться брифінг.

* Відбудеться брифінг заступника голови ГоловКРУ Дениса Краснікова на тему: "КРУ повертає державні активи". Будуть названі суми відшкодованих державної контрольно-ревізійною службою незаконно витрачених і недоотриманих державних коштів. Крім того, будуть наведені приклади усунення порушень фінансової дисципліни, зокрема, підприємствами Міністерства промислової політики України, Національного космічного агентства України, Державної служби автомобільних доріг України, ПАТ «Родовід банк», АБ «Укргазбанк».

* Прес-конференція Оргкомітету YALTA Digital Forum на тему: "Нові ідеї й нові люди цифрової епохи. Хто має право називати себе діджитал-агентством". Учасники: Ростислав Касьяненко, продюсер Міжнародної Інтернет-Премії PROpeller Digital; Олег Фесенко, маркетинг-директор преміум-курорту Palmira Palace; Максим Лазебник, виконавчий директор Всеукраїнської рекламної коаліції, продюсер Київського Міжнародного фестивалю реклами; Олексій Мась, координатор Українського форуму Інтернет-діячів, керівник та ідеолог Mail.ua; Дмитро Федоренко, Peppermint interactive, керівник ініціативної групи представників digital-агентств.

* Прес-конференція: «Споживча експертиза: на чому сплять наші діти, або як виробники ортопедичних матраців обманюють споживачів?». Учасники: Олег Руденко, експерт центру споживчих експертиз ІА «Наш продукт»; Наталя Немировська, лікар-алерголог Київського міського алергоцентру; Олександр Бур`янов, зав.кафедрою травматології та ортопедії Інституту травматології та ортопедії; Роман Владимиров, головний лікар Київського центру «Здоровий хребет» .

* Відбудеться презентація першої в Україні магістерської програми з лізингу. Організатор - Асоціація «Українське об`єднання лізингодавців». Учасники: ректор КНТЕУ Анатолій Мазаракі; Марина Мурга, директор Асоціації «Українське об`єднання лізингодавців»; Віктор Суслов, голова Держфінпослуг у 2002-2006 і 2009-2010 рр., Заслужений економіст України; Роман Іваненко, член ради директорів Асоціації «Українське об`єднання лізингодавців» , ген.директор компанії «Євро Лізинг» та інші.

* Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій Клюєв нагородить вундеркіндів-комп`ютерників, які стали переможцями у фіналі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН України. Серед робіт є унікальний винахід для прогнозування землетрусів, протестований у реальних умовах.

* За підтримки Асоціації "Постачальники Митного союзу" відбудеться презентація спільного дослідження Інституту народногосподарського прогнозування Російської академії наук та Інституту економіки та прогнозування НАНУ на тему: "Про оцінку економічного ефекту участі України в процесах євразійської інтеграції". Учасники: директор Інституту народногосподарського прогнозування РАН Віктор Івантер; директор Інституту економіки та прогнозування НАНУ Валерій Геєць, директор Міжнародного інституту самоорганізації та розвитку ім.С.Кузнеця Дмитро Чистилін; директор з аналітичної роботи Євразійського банку розвитку Володимир Ясинський.

* Відбудеться інтернет-конференція народного депутата України, фракція Народної Партії у Верховній Раді України, голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Валерія Баранова на тему: «Стан житлово-комунального господарства в Україні та перспективи його реформування».

* Відбудеться I міжнародна конференція «Сучасні технології водопідготовки. Прилади від корозії й накипу». Конференція пройде під патронатом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та КМДА. Буде висвітлено досвід експлуатації антикорозійного і противапняного обладнання в багатоквартирних будинках і приватних котеджах, в установах громадського харчування, на підприємствах побутового обслуговування, в промисловому виробництві і т.д.

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