Курс НБУ на 08.04.11

Офіційний курс НБУ на 08.04.11100 USD - 796.4700 (7 квітня - 796.4700)100 EUR - 1137.5981 (7 квітня - 1138.9521)10 RUR - 2.8215 (7 квітня - 2.8227)Облікові курси банківських металів на 08.04.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-116005.86 (7 квітня-116045.68)961 XAG 10 Срібло-3146.85 (7 квітня-3156.41)962XPT10Платина-142329.19 (7 квітня-143046.01)964XPD10Паладій-62443.25 (7 квітня-62682.19)

Офіційний курс НБУ на 08.04.11 100 USD - 796.4700 (7 квітня - 796.4700) 100 EUR - 1137.5981 (7 квітня - 1138.9521) 10 RUR - 2.8215 (7 квітня - 2.8227) Облікові курси банківських металів на 08.04.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-116005.86 (7 квітня-116045.68) 961 XAG 10 Срібло-3146.85 (7 квітня-3156.41) 962XPT10Платина-142329.19 (7 квітня-143046.01) 964XPD10Паладій-62443.25 (7 квітня-62682.19)

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