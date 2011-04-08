У Мінфіні США закликають Кабмін не сповільнюватися у впровадженні реформ

Заступник Міністра фінансів США Крістофер СМАРТ закликав український уряд не сповільнюватися у впровадженні реформ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду України, про це він заявив під час зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Він відзначив досягнення України на шляху впровадження реформ. Водночас заступник міністра фінансів США наголосив, що на цьому шляху не слід робити затяжних пауз.

«Час у проведенні реформ відіграє велику роль. І якщо вам потрібно зробити паузу у цьому процесі, то нехай вона не буде затяжною. Чим швидше ви проведе реформи – тим краще», - підкреслив К.СМАРТ.

Разом з тим, йдеться у повідомленні українського Кабміну, американський урядовець позитивно оцінив результати діяльності уряду України за рік, що минув з часу попередньої зустрічі з М.АЗАРОВИМ, яка відбулася 23 березня 2010 року.

«За цей рік вам багато вдалося зробити, уряду є чим пишатися, бо це був складний період і для України, і для світу. Але ви досягли суттєвого прогресу», - цитує К.СМАРТА урядова прес-служба.