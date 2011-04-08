У Києві розпочалося чергове засідання Ради міністрів закордонних справ країн СНД

У Києві почалося чергове засідання Ради міністрів закордонних справ країн Співдружності Незалежних Держав (РМЗС СНД).

Як передає кореспондент УНІАН, до проекту порядку денного засідання РМЗС СНД включено 13 питань, що стосуються міждержавного співробітництва в гуманітарній сфері, взаємодії в галузі науки та культури, забезпечення безпеки та інших напрямків діяльності Співдружності.

Першим пунктом порядку денного засідання значиться питання про хід узгодження проекту Заяви глав держав – учасниць СНД у зв'язку з 20-річчям утворення Співдружності, в якій підбиваються підсумки 20-річної діяльності СНД і ставляться завдання з розширення та поглиблення інтеграційного співробітництва.

Також на засіданні передбачається схвалити проект Звернення глав держав - учасниць СНД до народів держав - учасниць Співдружності та світової громадськості у зв'язку з 70-ю річницею початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років. Його текст після ухвалення Радою глав держав країн СНД передбачається опублікувати в ЗМІ й розповсюдити в ООН як офіційний документ.

Проектом рішення Ради глав держав СНД із цього питання пропонується також продовжити щорічне проведення в країнах Співдружності пам'ятних меморіальних заходів, присвячених 22 червня – Дню пам'яті та скорботи.

Крім того, на засіданні цього засідання РМЗС заслуховуватиме звіт про діяльність Ради керівників державних інформаційних агентств СНД.

Також головам зовнішньополітичних відомств будуть запропоновані для розгляду й ухвалення рішень проекти Концепції освіти у сфері культури та мистецтва держав - учасниць СНД у галузі культури до 2015 року.

Вірменію, Білорусь, Киргизію, Таджикистан, Російську Федерацію та Україну на засіданні представляють міністри закордонних справ. Решта делегацій представлена на рівні заступників міністрів закордонних справ. Туркменістан на засіданні представляє Постійний повноважний представник Туркменістану при статутних та інших органах співробітництва, посол Туркменістану в Республіці Білорусь.