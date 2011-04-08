Льовочкін заявляє, що Янукович буде проводити кадрові зміни в Кабміні

Глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН заявляє, що головним критерієм кадрових ротацій для Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА є ефективність роботи чиновників.

Про це С.ЛЬОВОЧКІН заявив в інтерв'ю журналу "Корреспондент" (№ 13 від 8 квітня 2011 року), відповідаючи на запитання, чи слід очікувати на нові кадрові зміни після скорочення керівного складу Адміністрації Президента.

"Не треба плутати два процеси - адміністративну реформу, яка стосується реформування інститутів влади і державних функцій, і кадрову роботу. Кадрові зміни, безумовно, будуть. Сьогодні Президент ставить дуже жорсткі вимоги перед держорганами у плані модернізації України і ефективного управління. Якщо хтось не справиться з цією роботою, без сумніву, проводитимуться кадрові ротації", - сказав С.Льовочкін.

Глава Адміністрації Президента вважає не актуальним питання відставки Миколи АЗАРОВА з посади прем'єр-міністра України. "Прем'єр-міністр - один з найпрофесійніших державних діячів в Україні. Під керівництвом Миколи АЗАРОВА Кабмін ефективно пройшов 2010-й і стабілізував ситуацію в країні", - наголосив С.ЛЬОВОЧКІН.