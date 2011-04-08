Верховна Рада законодавчо закріпила назву "Відкрите акціонерне товариство"

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів України щодо відновлення на законодавчому рівні назви «Відкрите акціонерне товариство».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 269 народних депутатів з 336, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом внесено зміни до законів «Про акціонерні товариства» та «Про цінні папери та фондовий ринок», згідно з якими публічні акціонерні товариства визнаються відкритими акціонерними товариствами.

Метою цих змін є скасування необхідності переоформлення ліцензій, дозволів, сертифікатів, патентів, відкриттів, винаходів, прав власності на нерухомість, земельні ділянки, інтелектуальну власність і т.д., які видані Україною, а також іноземними державами й міжнародними організаціями для ВАТ, які після прийняття Закону України «Про акціонерні товариства» мають набувати статусу публічних акціонерних товариств, що має зменшити невиробничі витрати цих підприємств.